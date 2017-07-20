Минобрнауки пообещало увеличить финансирование отраслевых вузов в 2018 году

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минобрнауки разработало механизмы, которые позволят увеличить финансирование отраслевых вузов в 2018 году, сообщила в четверг первый замглавы ведомства Валентина Переверзева на парламентских слушаниях в Госдуме.

"Мы приняли мнение отраслевых министерств и рабочих [межведомственных] групп при формировании подходов к объемам государственного задания вузов на 2018 год и нашли способы совершенствования финансирования отраслевых вузов. Сформированные нами подходы позволят не только не допустить снижения финансирования отраслевых вузов, но и обеспечить рост финансирования по государственному заданию по сравнению с 2017 годом", - сказала Переверзева.

Она уточнила, что вузам Минкультуры финансирование увеличат на 130 млн рублей, Минздрава - на 1,087 млрд рублей, Минсельхоза - на 1,41 млрд рублей, Росрыболовства - на 280 млн рублей, Минспорта - на 410 млн рублей, Росморречфлота - на 570 млн рублей, Росавиации - на 960 млн рублей.

"Отсутствие достаточных средств на финансирование специфики отраслевого образования является ключевой проблемой отраслевых вузов", - подчеркнула Переверзева.

17 февраля Госдума приняла обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором выразила обеспокоенность "происходящим в системе российского образования усилением дифференциации финансирования образовательной деятельности" отраслевых вузов, а также организацией подготовки в них "по отдельным специальностям, направлениям подготовки, не совпадающим с их основным направлением образовательной деятельности". Об этой проблеме также ранее говорил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. В наибольшей степени это касается вузов, находящихся в ведении Минсельхоза, Минтранса, Минкультуры, Минздрава, а также Минспорта РФ, говорится в документе.