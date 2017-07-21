Госдума приняла закон о мерах против нелегальных сим-карт

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о мерах против распространения нелегальных сим-карт. Документ был разработан группой членов Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко.

Для обозначения понятия "сим-карта" введен термин "идентификационный модуль", то есть электронный носитель информации, который устанавливается в пользовательском оборудовании и с помощью которого осуществляется идентификация абонента (юридического лица либо индивидуального предпринимателя) и обеспечивается его доступ к сети оператора связи.

Установлено, что услуги сотовой связи предоставляются тем абонентам, достоверные сведения о которых предоставлены оператору в соответствии с правилами оказания услуг связи. Абонент обязан предоставить оператору сведения о пользователях услугами связи. Эти требования не будут распространяться на договоры, заключаемые в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе и о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Кроме того, сейчас сотовые операторы, особенно в регионах, зачастую осуществляют выдачу сим-карт через дилерскую сеть.

Закон направлен на усиление контроля за такой посреднической деятельностью и предусматривает, что лицо, действующее от имени оператора связи, при заключении договора об оказании услуг обязано внести в него сведения об абоненте, а также направить один экземпляр подписанного договора оператору в течение 10 дней после его заключения, если не предусмотрен меньший срок. Данные, предоставленные абонентом, подтверждаются паспортом.

При этом операторы получили возможность на безвозмездной основе проверять информацию об абонентах, используя единую систему идентификации и аутентификации, квалифицированную электронную подпись, единый портал госуслуг и другие системы госорганов. Указанный механизм, как сказано в сопроводительных документах, направлен на противодействие использованию фиктивных паспортных данных при заключении договоров о предоставлении услуг мобильной связи.

Оказание услуг связи будет прекращено при поступлении запроса от правоохранительных органов или предписания Роскомнадзора в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах.

Также установлено правило, в соответствии с которым оплата услуг сотовой связи, оказываемой абонентам - юридическим лицам либо индивидуальным предпринимателям, осуществляется только в форме безналичного расчета. Однако данное ограничение не будет распространяться на оплату услуг, оказываемых абонентам, "достоверность сведений о которых передана оператору связи", уточнял ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Отдельно в законе прописано, что в случае ликвидации абонента - юридического лица выделенные ему абонентские номера могут быть оформлены на фактического пользователя услуг связи.

Кроме того, было принято решение отсрочить имплементацию новых норм на пять месяцев - с 1 января 2018 года до 1 июня 2018 года.

Антитеррористическая инициатива

Вопрос о необходимости дополнительного регулирования сферы оборота сим-карт Матвиенко поставила в апреле после теракта в метро Санкт-Петербурга, унесшего жизни 15 человек.

Она обратила внимание, что "пособники террористов пользовались одноразовыми сим-картами, купленными на рынке". По мнению Матвиенко, хотя закон о запрете продажи сим-карт без паспортов принят, он не работает, и сим-карты "как продавали на рынках, на вокзалах, на автомобильных стоянках, так и продолжают". В этой связи спикер выступила за запрет распространения компаниями сим-карт через посредников.

По данным одного из авторов закона, зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Боковой, в 2016 году в ходе совместных действий Роскомнадзора и МВД РФ было изъято 28,5 тыс. незаконно выданных сим-карт.

Со своей стороны, Левин также рассчитывает, что принятый закон "позволит ликвидировать оставшиеся пока возможности совершения преступлений как террористического, так и мошеннического характера, представляемые неконтролируемой продажей псевдокорпоративных сим-карт".