Жара в Арктике и дожди на курортах: лето продолжает преподносить сюрпризы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Календарное лето перешло за середину, однако погода в большинстве регионов России по-прежнему не соответствует сезону и продолжает удивлять: в приполярных районах установилась аномальная жара, а жители европейской части страны и Приморья вынуждены укрываться от постоянных ливней и гроз, которые приводят к серьезным ЧП.

Дальний Восток: паводки и затопленные дороги

Сильные ливни, сопровождающиеся грозами и шквалистым ветром, идут в Приморье уже несколько дней. Наиболее интенсивными они были в ночь на 21 июля. Дожди привели к паводкам на большинстве рек края с подъемом уровня воды на 0,2-1,8 м.

Ливнями подтопило дороги. Полностью оказалось отрезано от большой земли село Кроуновка в 100 км от Владивостока. Здесь паводок размыл временную переправу через реку, 700 жителей оказались в транспортной изоляции. Сейчас, по данным местных властей, в село можно добраться только на лодке с помощью спасателей МЧС. Запасов продовольствия и корма для скота в селе хватит как минимум на 5 дней. Заранее создан запас лекарственных средств для фельдшерского пункта.

В Уссурийском городском округе, по данным на утро пятницы, вода подтопила 16 жилых домов, в том числе многоквартирных. Однако их число может существенно возрасти: на телефон "горячей линии" муниципалитета поступило свыше тысячи звонков. В основном это обращения граждан о подтоплении частного сектора и огородов, приусадебных участков.

Многие населенные пункты в Приморье до сих пор остаются без электроэнергии. При этом гидрологи предупреждают о возможных подтоплениях в течение ближайших двух суток дорог и сельхозугодий в регионе.

По прогнозу, наиболее сложной ситуация останется в Уссурйиском городском округе. Уже в пятницу ожидается выход из берегов рек Борисовка и Казачка, затопление дорог, низководных мостов, сельхозугодий, подтопление низменностей, в частности, в селе Пуциловка с населением 500 человек.

Сильные ливни идут на Сахалине. На утро пятницы в регионе выпала полумесячная норма осадков. К натиску стихии готовятся на Камчатке, где интенсивные дожди прогнозируются 22 июля.

Ливни на южных курортах

Курорты также страдают от обильных дождей. Трехмесячная норма осадков выпала в ночь на 20 июля в Анапе. Частично были подтоплены несколько улиц, основной удар стихии приняла на себя набережная курорта, где ветром сдувало пляжные конструкции, водными потоками повредило тротуары.

По данным мэрии Анапы, за несколько часов здесь выпала трехмесячная норма осадков - 94 мм. Пик пришелся на период 22:00 -23:00 мск, когда за один час на курорт обрушилось 44 мм осадков - это полуторамесячная норма.

Городские власти мобилизовали все коммунальные службы города для ликвидации последствий ливня, в уборке прилегающих территорий активно участвовали сотрудники здравниц, кафе и магазинов, а также арендаторы пляжей. "Сделаем всё, чтобы наши гости, придя утром на пляжи, не ощутили последствий стихии", - пообещал глава Анапы Сергей Сергеев.

В мэрии в пятницу сообщили ТАСС, что порядок на набережной восстановлен.

Потопы и сели

В четверг к вечеру непогода разыгралась в Новороссийске. С выпавшими осадками не справилась ливневая канализация на въезде в город, где образовались транспортные заторы. Сотрудникам ГИБДД пришлось вручную регулировать движение и помогать выбраться водителям застрявших в воде машин. Из-за действующего штормового предупреждения городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении в муниципалитете режима повышенной готовности.

"Организован мониторинг и оповещение граждан. Все силы управления ГО и ЧС приведены в повышенную готовность, под контроль взяты социальные объекты и ресурсоснабжающие предприятия", - сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска.

По данным дорожных служб, в результате стихии со склона на проезжую часть автомагистрали Джубга-Сочи в районе поселка Тюменский сошла гравийно-почвенная смесь в объёме не более 1,5 кубометров, последствия инцидента уже устранены.

Неутешительные прогнозы дают и метеорологи на Кубани, хотя минувшая ночь в этом регионе прошла спокойно. Тем не менее, 21 июля местами в Краснодарском крае сохраняются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с.

Жара в Арктике

По данным центра "Фобос", в арктических районах установилась жаркая погода, которая сохранится в ближайшее время. "В Норильске ожидается 32 градуса, в центральном районе ЯНАО 30 градусов, на Приполярном Урале 30 градусов. Такая погода сохранится в ближайшее время, что выше климатической нормы примерно на 10 градусов", - рассказал представитель центра.

Аномальная жара наблюдается также в Ненецком автономном округе, частично - на территории Архангельской области, Республики Коми.

Европейская часть России сейчас находится под влиянием циклона и атмосферных фронтов, потому сильные дожди с грозами продолжат накрывать ее территорию. Дожди также продолжатся и на Дальнем Востоке, который оказался под влиянием циклонических вихрей.