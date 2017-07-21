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Клименко: закон об анонимайзерах выполним не на 100%, но обозначает позицию государства

Общество
21 июля, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Советник президента признал, что регулирование этой отрасли - одна из самых слабых позиций государства, потому что "никто не хочет блокировать интернет"

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко усомнился в том, что принятый Госдумой в третьем чтении закон об анонимайзерах может быть выполнен "идеально на 100%". Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что благодаря этому закону государство, по крайней мере, обозначает свою позицию к подобным сервисам.

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"Это одна из самых слабых позиций государства, которые есть по отношению к интернету, потому что никто не хочет блокировать интернет, но все хотят достижения законодательных историй. Мы не идеально решаем вопрос, но обозначаем, как государство к этому относится. Я не думаю, что этот закон будет 100% исполняться идеально, но позиция будет обозначена", - сказал он.

Говоря о принятом Госдумой законе о мессенджерах, Клименко отметил, что эта инициатива государства направлена на налаживание коммуникаций между государством и сервисами, предоставляющими услуги обмена электронными сообщениями, которые, в отличие от социальных сетей, являются "диким полем для законодателя".

"На текущий момент все соцсети встроены в правовой аспект. С соцсетями происходит постоянный диалог и какая-то дискуссия и сотрудничество есть. А мессенджеры - это наиболее дикое поле, и государство пытается к ним как-то подступиться", - заключил он.

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Персоны
Клименко, Герман Сергеевич
Темы
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