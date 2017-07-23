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СМИ: больница, где находится 11-месячный Чарли Гард, сообщила полиции об угрозах персоналу

Общество
23 июля, 0:02 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 22, июля. /ТАСС

По словам главного врача медучреждения Мэри Маклеод, во многих посланиях содержатся угрозы убийства

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ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Больница на лондонской улице Грейт Ормонд-стрит, где содержится смертельно больной 11-летний мальчик Чарли Гард, информировала Скотленд-Ярд об угрозах, поступающих ее персоналу. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление главного врача медицинского учреждения Мэри Маклеод.

"Персонал сталкивается с нападками как на улице, так и в режиме онлайн. Тысячи оскорбительных посланий были направлены докторам и медсестрам, чья работа по жизни состоит в том, чтобы заботиться о больных детях. Многие из этих посланий носят угрожающий характер, включая угрозы убийства", - сообщила она, добавив, что случаи недостойного поведения имели место и непосредственно внутри самой больницы и что с такими инцидентами столкнулись и родители, навещавшие там своих детей.

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По словам Маклеод, "больница на Грейт Ормонд-стрит поддерживает тесные контакты со столичной полицией". Она также пообещала сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Чарли страдает от синдрома митохондриального истощения ДНК, при котором поражаются мышцы и головной мозг. По мнению врачей больницы на Грейт Ормонд-стрит, мальчику уже нельзя помочь, так как его заболевание находится на последней стадии. Европейский суд по правам человека, а также ряд других британских судебных инстанций, в том числе Верховный суд, вынесли решение об отключении ребенка от систем жизнеобеспечения, чтобы дать ему "спокойно умереть". В решении суда сказано, что отключение искусственной вентиляции легких находится в интересах Чарли.

Эта история привлекла к себе внимание мировых СМИ после того, как Папа Римский Франциск выразил солидарность с родителями малыша, а затем свое содействие в оказании помощи Чарли предложил и президент США Дональд Трамп. Взять малыша на лечение согласились ватиканская детская больница Bambino Jesu ("Младенец Иисус") и пресвитерианская больница Нью-Йорка.

19 июля британская газета The Independent сообщила, что Чарли Гарду с подачи Конгресса США было предоставлено американское гражданство. Этот шаг был направлен на то, чтобы выпустить малыша из лондонской больницы, дать ему возможность отправиться за океан и пройти курс нуклеозидной терапии.

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