Самолет с российскими туристами вылетел из Турции после трехдневной задержки

АНКАРА, 23 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Самолет с российскими пассажирами, три дня ожидавшими в Турции своего рейса, вылетел в воскресенье из города Бодрум. Об этом сообщили корреспондент ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Мы разговаривали с представителями авиакомпании и сотрудниками аэропорта. Борт вылетел сегодня в Москву в 19:15 (время совпадает с московским)", - сказал собеседник агентства.

Не менее 300 российских граждан ожидали вылет из Бодрума с пятницы. Ранее в генконсульстве заявили, что сначала рейс был перенесен с 21 июля на 22 июля, потом на утро 23 июля. Затем, как отмечалось, он был перенесен еще на два часа.

Задержка вылета была связана с решением вопросов технического обслуживания бортов.