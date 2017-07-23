Самолет с российскими туристами вылетел из Турции после трехдневной задержки

"Ахмат" обыграл "Ростов" в матче второго тура РФПЛСпорт 23 июля, 21:57
Российский рапирист Жеребченко завоевал золото ЧМ по фехтованиюСпорт 23 июля, 21:25
СМИ: террористы атаковали израильское посольство в АмманеМеждународная панорама 23 июля, 21:04
Российская шпажистка Гудкова завоевала золото ЧМ по фехтованиюСпорт 23 июля, 21:02
"Тур де Франс": четвертая победа Фрума, дисквалификация Сагана и разочарование КиттеляСпорт 23 июля, 20:57
Российский рапирист Жеребченко вышел в финал ЧМ по фехтованиюСпорт 23 июля, 20:49
Шведка Шестрем установила мировой рекорд в плавании на 100 м вольным стилемСпорт 23 июля, 20:25
Женская сборная США по плаванию завоевала золото ЧМ в эстафете 4x100 м вольным стилемСпорт 23 июля, 20:24
Автопробег Берлин - Москва стартовал у Бранденбургских воротОбщество 23 июля, 20:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 23 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Самолет с российскими пассажирами, три дня ожидавшими в Турции своего рейса, вылетел в воскресенье из города Бодрум. Об этом сообщили корреспондент ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.
"Мы разговаривали с представителями авиакомпании и сотрудниками аэропорта. Борт вылетел сегодня в Москву в 19:15 (время совпадает с московским)", - сказал собеседник агентства.
Не менее 300 российских граждан ожидали вылет из Бодрума с пятницы. Ранее в генконсульстве заявили, что сначала рейс был перенесен с 21 июля на 22 июля, потом на утро 23 июля. Затем, как отмечалось, он был перенесен еще на два часа.
Задержка вылета была связана с решением вопросов технического обслуживания бортов.