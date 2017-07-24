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МВД создаст рабочую группу по разработке миграционного кодекса

Общество
24 июля, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Министерство проведет анализ действующих нормативных актов в миграционной сфере

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. МВД России создаст рабочую группу для разработки миграционного кодекса России. Как сообщили ТАСС в пресс-центре министерства, ведомство проведет анализ действующих нормативных актов в миграционной сфере.

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"Планируется организация работы по анализу действующих нормативных правовых актов в сфере миграции и созданию межведомственной рабочей группы, что позволит определить состав, структуру и предмет правового регулирования кодекса, а также дату начала его разработки", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос ТАСС.

Ранее первый замглавы МВД РФ Александр Горовой сообщил, что ведомство разработает миграционный кодекс, а до конца этого года должна пройти ревизия существующего в этой сфере законодательства. По словам замминистра, МВД фиксирует снижение количества преступлений, совершенных мигрантами. Он отметил, что в 2016 году с различными целями на территорию РФ прибыли 16,4 млн граждан иностранных государств.

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