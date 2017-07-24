Анна Кузнецова поблагодарила Кадырова за содействие в возвращении россиянки из Турции

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова поблагодарила главу Чечни Рамзана Кадырова за содействие в возвращении несовершеннолетней россиянки из Турции, где она была задержана вместе с матерью. Об этом в понедельник сообщается на официальном портале детского омбудсмена.
"Анна Кузнецова поблагодарила главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за содействие в возвращении несовершеннолетней россиянки Елизаветы Ухановой на Родину", - говорится в сообщении.
Как ранее пояснил Кадыров, к нему обратился житель Саратовской области Сергей Уханов. В видеообращении он просил помочь вернуть из Турции шестилетнюю дочь, задержанную вместе с матерью и ее гражданским мужем с поддельными паспортами на границе с Сирией. В начале июля Елизавета Уханова вместе с матерью была задержана турецкими правоохранительными органами и с тех пор находилась под стражей. 13 июля детский омбудсмен направила письмо в адрес заведующего консульским отделом РФ в Турецкой Республике в связи со сложившейся ситуацией.
В понедельник глава Чечни в своем Instagram сообщил, что старшая дочь задержанной в Турции россиянки передана на попечение отцу. Консул генконсульства РФ в Турецкой Республике подтвердил информацию о передаче родному отцу шестилетней девочки из России.
"Наконец-то ребенок возвращается из турецкой тюрьмы на Родину", - прокомментировала эту новость Кузнецова.