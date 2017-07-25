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СМИ: под Винницей жителя приговорили к общественным работам за ношение георгиевской ленты

Общество
25 июля, 9:07 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, июля. /ТАСС

По информации украинского издания "Вести", за ношение и пропаганду георгиевской ленты в стране наказали четырех человек

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КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Жителя Винницкой области приговорили к месяцу общественных работ за ношение запрещенной на Украине георгиевской ленты. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Вести".

"За ношение и пропаганду георгиевской ленты в стране наказали четырех человек. В Запорожской и Днепропетровской областях на них составили административные протоколы, а в Винницкой - суд приговорил виновника к 30 суткам общественных работ", - отмечает издание.

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На Украине с 15 июня вступил в силу закон о запрете использования георгиевской ленты. Ее ношение карается штрафом от 850 гривен до 2550 гривен (от $32 до $96) и конфискацией ленты. За повторное в течение года нарушение этого закона может быть применен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на срок до 15 суток. Такое наказание при этом не будет касаться ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также экспозиций музеев.

Первый штраф за ношение георгиевской ленты был выписан жительнице Днепра (бывший Днепропетровск) в День памяти и скорби, который отмечается здесь 22 июня.

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