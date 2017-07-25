СМИ: под Винницей жителя приговорили к общественным работам за ношение георгиевской ленты

Почему НАТО "обеспокоено" морскими маневрами России и Китая на БалтикеАрмия и ОПК 25 июля, 10:16
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки выросла на 19 тыс. гаСибирь 25 июля, 10:09
Глава испанской футбольной федерации Вильяр не собирается покидать свой пост после арестаСпорт 25 июля, 10:07
Банк "Югра" подал иск о признании решений ЦБ незаконнымиЭкономика и бизнес 25 июля, 10:04
Хоккеист "Ак Барса" Зарипов дисквалифицирован на два года за допингСпорт 25 июля, 10:02
В Госдепе допускают возможность поставок оружия УкраинеМеждународная панорама 25 июля, 9:45
Криштиану Роналду подтвердил, что останется в "Реале"Спорт 25 июля, 9:44
Источник: Чинг-Куо Ву может покинуть пост главы AIBA по собственному желаниюСпорт 25 июля, 9:26
Исполком AIBA выразил вотум недоверия президенту организации Чинг-Куо ВуСпорт 25 июля, 9:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Жителя Винницкой области приговорили к месяцу общественных работ за ношение запрещенной на Украине георгиевской ленты. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Вести".
"За ношение и пропаганду георгиевской ленты в стране наказали четырех человек. В Запорожской и Днепропетровской областях на них составили административные протоколы, а в Винницкой - суд приговорил виновника к 30 суткам общественных работ", - отмечает издание.
На Украине с 15 июня вступил в силу закон о запрете использования георгиевской ленты. Ее ношение карается штрафом от 850 гривен до 2550 гривен (от $32 до $96) и конфискацией ленты. За повторное в течение года нарушение этого закона может быть применен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на срок до 15 суток. Такое наказание при этом не будет касаться ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также экспозиций музеев.
Первый штраф за ношение георгиевской ленты был выписан жительнице Днепра (бывший Днепропетровск) в День памяти и скорби, который отмечается здесь 22 июня.