Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совфед одобрил закон о мерах против нелегальных сим-карт

Общество
25 июля, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Ввод новых норм отсрочен на пять месяцев до 1 июня 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на завершающем весеннюю сессию заседании во вторник одобрил закон о мерах против распространения нелегальных сим-карт. Документ был разработан группой членов Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко.

Для обозначения понятия "сим-карта" введен термин "идентификационный модуль", то есть электронный носитель информации, который устанавливается в пользовательском оборудовании, и с помощью которого осуществляется идентификация абонента (юридического лица либо индивидуального предпринимателя) и обеспечивается его доступ к сети оператора связи.

Нормы закона

Установлено, что услуги сотовой связи предоставляются тем абонентам, достоверные сведения о которых предоставлены оператору в соответствии с правилами оказания услуг связи. Абонент обязан предоставить оператору сведения о пользователях услугами связи. Эти требования не будут распространяться на договоры, заключаемые в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе и о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Кроме того, сейчас сотовые операторы, особенно в регионах, зачастую осуществляют выдачу сим-карт через дилерскую сеть. Закон направлен на усиление контроля за такой посреднической деятельностью и предусматривает, что лицо, действующее от имени оператора связи, при заключении договора об оказании услуг обязано внести в него сведения об абоненте, а также направить один экземпляр подписанного договора оператору в течение 10 дней после его заключения, если не предусмотрен меньший срок. Данные, предоставленные абонентом, подтверждаются паспортом.

Смотрите также

Госдума одобрила законопроект о мерах против нелегальных сим-карт

Эксперты: поправки о мессенджерах и сим-картах защищают интересы граждан и бизнеса

При этом операторы получили возможность на безвозмездной основе проверять информацию об абонентах, используя единую систему идентификации и аутентификации, квалифицированную электронную подпись, единый портал госуслуг и другие системы госорганов. Указанный механизм, как сказано в сопроводительных документах, направлен на противодействие использованию фиктивных паспортных данных при заключении договоров о предоставлении услуг мобильной связи.

Оказание услуг связи будет прекращено при поступлении запроса от правоохранительных органов или предписания Роскомнадзора в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах.

Также установлено правило, в соответствии с которым оплата услуг сотовой связи, оказываемых абонентам - юридическим лицам либо индивидуальным предпринимателям, осуществляется только в форме безналичного расчета. Однако данное ограничение не будет распространяться на оплату услуг, оказываемых абонентам, "достоверность сведений о которых передана оператору связи".

Отдельно в законе прописано, что в случае ликвидации абонента - юридического лица выделенные ему абонентские номера могут быть оформлены на фактического пользователя услуг связи. Кроме того, было принято решение отсрочить имплементацию новых норм на пять месяцев - с 1 января 2018 года до 1 июня 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
3
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
4
Минтранс разъяснил свою инициативу о новых правилах провоза ручной клади
5
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров
6
Полиция Москвы разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП на Волоколамском шоссе
7
Минтранс предложил исключить из бесплатной ручной клади одежду, ноутбуки и телефоны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама