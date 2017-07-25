Проблема с вылетом шестилетней россиянки из Турции решена

АНКАРА, 25 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Проблема с существовавшим ранее запретом на вылет задержанной в Турции шестилетней россиянки решена. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

"Технические вопросы, касающиеся наличия ограничений на выезд ребенка из Турции в Россию, решены, - отметила она. - Завтра в первой половине дня отец с дочерью намерены вылететь в РФ".

По словам Касимовой, "разрешение данной ситуации стало возможным благодаря совместным усилиям российских дипмиссий в Анкаре, Стамбуле и Анталье". "С Сергеем Ухановым в Стамбуле на постоянной основе находился представитель генконсульства", - сказала она.

Ранее во вторник в посольстве РФ сообщили о наличии ограничения на выезд Лизы Усмановой из Турции, введенного ранее в связи с заявлением родственников о ее пропаже.

В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram сообщил, что старшая дочь задержанной в Турции россиянки передана на попечение отцу. Ранее в СМИ появилась информация, что в республике задержана гражданка России с двумя детьми и гражданским мужем, предположительно, намеревавшаяся выехать в Сирию. Родной отец девочки постоянно проживает в Марксе Саратовской области, он имеет равные права на дочь.