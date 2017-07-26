Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уволенный за домогательства экс-менеджер Fox News Latino подал судебный иск

Общество
26 июля, 6:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июля. /ТАСС

Экс-глава латиноамериканской версии телеканала требует от руководства компании более $36 млн за то, что оно обманом заставило его подписать соглашение о неразглашении, что бы добиться молчания

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент латиноамериканской версии телеканала Fox News, уволенный после обвинений в домогательствах, подал в суд на своего экс-работодателя. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

По его данным, Франциско Кортес, занимавший пост вице-президента Fox News Latino, подал в Нью-Йорке иск в отношении конгломерата 21st Century Fox, в состав которого входит телесеть.

Смотрите также

CNN: глава спортивного вещания Fox News уволен на фоне расследования о домогательствах

В США 23 человека пожаловались в суд на притеснения на телеканале Fox News

CNN: минюст США расследует корпоративные отношения в Fox News

Кортес покинул свою должность осенью прошлого года после того, как экс-сотрудница канала Тамара Холдер обвинила его в домогательствах. Fox News достиг досудебного соглашения с Холдер, выплатив ей $2,5 млн. При этом Кортеса, не признавшего свою вину, заставили подписать соглашение о нераспространении информации по данному делу.

В судебном иске экс-менеджер утверждает, что руководство канала действовало нечестным образом, опубликовав совместное с Холдер заявление, в котором однозначно утверждалось, что Кортес виновен в произошедшем. Сам же он заявляет, что обвинения в его адрес беспочвенны, однако не мог рассказать об этом открыто из-за упомянутого соглашения. Он настаивает, что в Fox News заставили его подписать документ обманом, чтобы добиться молчания и в итоге сделать козлом отпущения.

В связи с этим Кортес требует от 21st Century Fox компенсации в размере более $36 млн, сообщает AP. Представитель Fox News заявил, что "содержащиеся в иске обвинения безосновательны сверх всякой меры".

Ранее сообщалось, что Fox News с лета прошлого года выплатила в целом около $45 млн женщинам, обвинявшим в домогательствах и дискриминации по половому признаку бывшего главу этой телекомпании Роджера Эйлса. Последний скончался в мае этого года в возрасте 77 лет. Схожие обвинения были предъявлены и в адрес ряда других руководителей и сотрудников телеканала, который считается одним из самых влиятельных рупоров консерваторов на американском телевидении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
2
Британский истребитель был поднят в воздух для наблюдения за Ту-22 над Черным морем
3
Россия призвала СБ ООН осудить обстрел своего посольства в Дамаске
4
Спикер: Палата представителей США приняла "один из крупнейших пакетов санкций в истории"
5
Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ
6
CNN: корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама