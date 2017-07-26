Уволенный за домогательства экс-менеджер Fox News Latino подал судебный иск

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент латиноамериканской версии телеканала Fox News, уволенный после обвинений в домогательствах, подал в суд на своего экс-работодателя. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

По его данным, Франциско Кортес, занимавший пост вице-президента Fox News Latino, подал в Нью-Йорке иск в отношении конгломерата 21st Century Fox, в состав которого входит телесеть.

Кортес покинул свою должность осенью прошлого года после того, как экс-сотрудница канала Тамара Холдер обвинила его в домогательствах. Fox News достиг досудебного соглашения с Холдер, выплатив ей $2,5 млн. При этом Кортеса, не признавшего свою вину, заставили подписать соглашение о нераспространении информации по данному делу.

В судебном иске экс-менеджер утверждает, что руководство канала действовало нечестным образом, опубликовав совместное с Холдер заявление, в котором однозначно утверждалось, что Кортес виновен в произошедшем. Сам же он заявляет, что обвинения в его адрес беспочвенны, однако не мог рассказать об этом открыто из-за упомянутого соглашения. Он настаивает, что в Fox News заставили его подписать документ обманом, чтобы добиться молчания и в итоге сделать козлом отпущения.

В связи с этим Кортес требует от 21st Century Fox компенсации в размере более $36 млн, сообщает AP. Представитель Fox News заявил, что "содержащиеся в иске обвинения безосновательны сверх всякой меры".

Ранее сообщалось, что Fox News с лета прошлого года выплатила в целом около $45 млн женщинам, обвинявшим в домогательствах и дискриминации по половому признаку бывшего главу этой телекомпании Роджера Эйлса. Последний скончался в мае этого года в возрасте 77 лет. Схожие обвинения были предъявлены и в адрес ряда других руководителей и сотрудников телеканала, который считается одним из самых влиятельных рупоров консерваторов на американском телевидении.