Скворцова отметила рост числа иностранцев, приезжающих за высокотехнологичной медпомощью

ГОРКИ, 26 июля. /ТАСС/. Число иностранцев, приезжающих в Россию за высокотехнологичной медицинской помощью, резко возросло. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, в лучших российских федеральных и региональных медучреждениях достигнуто "фантастическое качество медицинской помощи". "Настолько, что у нас просто сейчас в геометрической прогрессии увеличивается количество людей, которые из других стран приезжают к нам получать медицинскую помощь. За первые пять месяцев - 60 тыс. [человек], а в прошлом году за год - 20 тыс.", - сказала министр. По ее словам, это касается услуг высокотехнологичной и специализированной помощи.

Как отметила Скворцова, география мест, откуда приезжают лечиться в РФ, существенно расширилась: помимо стран СНГ, "у нас есть пациенты из Германии, из Израиля, из Великобритании". Причем, продолжила глава Минздрава, если раньше в основном иностранцев привлекала более дешевая российская стоматология, то "сейчас это широкий спектр" медуслуг. В частности, речь идет о репродуктивных технологиях. "Самая лучшая школа ЭКО, в том числе с генетическим модифицированием в начале, она сейчас у нас в стране; люди, которым не удались попытки в Германии, в Нью- Йорке, приезжают к нам и пытаются у нас", - сказала Скворцова, приведя в пример высокие показатели эффективности в этой сфере, достигнутые в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова.

Кроме того, по словам главы Минздрава, иностранцы приезжают для высокотехнологичных ортопедических операций, для очень сложных видов нейрохирургии, где "наша школа одна из самых передовых в мире". "Вообще, если говорить об уникальных операциях, которые требуют, скажем, одновременной работы трех-четырех разнонаправленных бригад <…> - у нас фантастический опыт, и когда отказывается весь мир от каких-то операций, в том числе у детей, наши специалисты это делают блестяще", - заключила министр.

Скворцова при этом подчеркнула, что нельзя допустить отрыва лучших отечественных медицинских центров от всей отрасли российской медицины. "Наша задача - создать единую систему с едиными требованиями к качеству и едиными механизмами недопущения искажения этого качества", - сказала министр, отметив, что вместе с повышением компетенций самых лучших медицинских центров РФ должна расти и планка для всей отрасли. "Нам нужно создать систему, которая бы сама выбраковывала патологические элементы, создать систему управления качеством", - добавила Скворцова.