Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Скворцова отметила рост числа иностранцев, приезжающих за высокотехнологичной медпомощью

Общество
26 июля, 15:39 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 26, июля. /ТАСС

По словам главы Минздрава, иностранцы приезжают для высокотехнологичных ортопедических операций, сложных видов нейрохирургии и ради лечения для детей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 26 июля. /ТАСС/. Число иностранцев, приезжающих в Россию за высокотехнологичной медицинской помощью, резко возросло. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, в лучших российских федеральных и региональных медучреждениях достигнуто "фантастическое качество медицинской помощи". "Настолько, что у нас просто сейчас в геометрической прогрессии увеличивается количество людей, которые из других стран приезжают к нам получать медицинскую помощь. За первые пять месяцев - 60 тыс. [человек], а в прошлом году за год - 20 тыс.", - сказала министр. По ее словам, это касается услуг высокотехнологичной и специализированной помощи.

Смотрите также

Первая в РФ пересадка бионического глаза нового поколения прошла успешно

Российские медики прооперировали годовалую девочку с онкологией сетчатки из Сирии

Как отметила Скворцова, география мест, откуда приезжают лечиться в РФ, существенно расширилась: помимо стран СНГ, "у нас есть пациенты из Германии, из Израиля, из Великобритании". Причем, продолжила глава Минздрава, если раньше в основном иностранцев привлекала более дешевая российская стоматология, то "сейчас это широкий спектр" медуслуг. В частности, речь идет о репродуктивных технологиях. "Самая лучшая школа ЭКО, в том числе с генетическим модифицированием в начале, она сейчас у нас в стране; люди, которым не удались попытки в Германии, в Нью- Йорке, приезжают к нам и пытаются у нас", - сказала Скворцова, приведя в пример высокие показатели эффективности в этой сфере, достигнутые в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова.

Кроме того, по словам главы Минздрава, иностранцы приезжают для высокотехнологичных ортопедических операций, для очень сложных видов нейрохирургии, где "наша школа одна из самых передовых в мире". "Вообще, если говорить об уникальных операциях, которые требуют, скажем, одновременной работы трех-четырех разнонаправленных бригад <…> - у нас фантастический опыт, и когда отказывается весь мир от каких-то операций, в том числе у детей, наши специалисты это делают блестяще", - заключила министр.

Скворцова при этом подчеркнула, что нельзя допустить отрыва лучших отечественных медицинских центров от всей отрасли российской медицины. "Наша задача - создать единую систему с едиными требованиями к качеству и едиными механизмами недопущения искажения этого качества", - сказала министр, отметив, что вместе с повышением компетенций самых лучших медицинских центров РФ должна расти и планка для всей отрасли. "Нам нужно создать систему, которая бы сама выбраковывала патологические элементы, создать систему управления качеством", - добавила Скворцова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Скворцова, Вероника Игоревна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в Москве
2
Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве
3
Суд Лондона обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд
4
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
5
Хакеры украли данные 400 тысяч клиентов банка UniCredit
6
В одной из школ Новосибирска строители нашли капсулу с посланием от учеников 1967 года
7
Украинский концерн "Антонов" ликвидируют в течение двух месяцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама