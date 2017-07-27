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Европейский университет может через 10 дней лишиться лицензии

Общество
27 июля, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Ранее вуз обратился в Рособрнадзор с заявлением о прекращении образовательной деятельности

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Европейский университет в Санкт-Петербурге может лишиться лицензии в течение 10 дней, если соответствующее заявление, поданное в Рособрнадзор, составлено верно. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщал ТАСС, Европейский университет в Петербурге обратился в Рособрнадзор с заявлением о прекращении образовательной деятельности, чтобы получить возможность оформить новую лицензию.

"В Рособрнадзор 26 июля 2017 года поступило заявление о прекращении осуществления образовательной деятельности Европейского университета в Санкт-Петербурге. В настоящее время заявление находится на рассмотрении в Рособрнадзоре. Согласно российскому законодательству (федеральному закону "О лицензировании отдельных видов деятельности" - прим. ТАСС), решение о прекращении действия лицензии должно быть принято в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления", - отметили в пресс-службе.

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В случае, если документ оформлен с нарушениями, Рособрнадзор должен в течение трех дней направить уведомление об их устранении. Нарушения должны быть исправлены в тридцатидневный срок. "Срок принятия Рособрнадзором решения о прекращении действия лицензии исчисляется со дня поступления в ведомство заявления, оформленного надлежащим образом", - заключили в пресс- службе.

В начале июля вуз начал переезд из особняка Кушелева-Безбородко, где располагался 20 лет, во временное помещение неподалеку. Ректор вуза Николай Вахтин отметил тогда, что переезд позволит вузу перелицензироваться. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 марта принял решение об аннулировании лицензии Европейского университета. В мае вуз подал апелляционную жалобу, ее рассмотрение во второй инстанции назначено на 7 августа, но вуз ее отозвал.

Европейский университет в Санкт-Петербурге создан в 1994 году. В попечительский совет входят экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие известные люди. Вуз располагался на Гагаринской улице в бывшем особняке графа А. Г. Кушелева-Безбородко, который был сенатором при Николае I. Там были расположены 5 факультетов, где обучается в общей сложности 266 магистрантов, администрация, библиотека, вычислительный центр вуза и университетское издательство.

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