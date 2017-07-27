Самый жаркий день с начала года вновь зафиксирован в Москве

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Воздух в Москве стремительно прогревается: синоптики зафиксировали самый теплый день с начала года и текущего лета в столице. Как сообщили в столичном Метеобюро, к 14:00 мск столбики термометров на главной метеостанции города - ВДНХ - зафиксировали плюс 28,7 градуса.
"Это больше, чем было накануне. В среду максимальная температура воздуха составила 27,9 градуса", - отметил представитель метеослужбы.
Однако до суточных рекордов воздух не прогреется. Абсолютный максимум для 27 июля составляет 35,7 градуса и принадлежит 2010 году. Как отмечают синоптики, вместе с температурой растет и загрязненность воздуха. Из-за таких метеоусловий воздух плохо очищается.
По данным Метеобюро, в ближайшие дни жаркая погода сохранится, жара немного спадет в воскресенье - будет 22-24 градуса после грозового ливня в субботу. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды, ожидается, что выпадет до 11 мм осадков - более 10% месячной нормы (в сопровождении порывистого ветра, грозы и местами - града). "Штормовая" погода задержится и в ночь на воскресенье.
Затем, по предварительным прогнозам, лето вновь заявит о себе жаркой погодой - август в Москве начнется с температуры 25-30 градусов.