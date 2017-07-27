Представители НКО и волонтеры обнадежены результатами встречи с Путиным

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Представители общественных и благотворительных организаций рассказали ТАСС о своих впечатлениях после беседы с президентом России Владимиром Путиным и ожиданиях того, как эта встреча поможет решить системные задачи в социальной сфере.

Президент встретился в Карелии с представителями гражданского общества и обсудил с ними важные социальные проблемы: помощь пожилым людям, поиск пропавших и потерявшихся, жизнь взрослых людей с ментальными нарушениями в психоневрологических интернатах (ПНИ) и многие другие. Встреча прошла 26 июля в Петрозаводске.

По словам директора благотворительного фонда "Старость в радость" Елизаветы Олескиной, фонд оказывает социальную помощь пожилым людям, инвалидам и социальным учреждениям уже более 10 лет. Чаще всего люди не могут самостоятельно решить такие проблемы, как нехватка медперсонала, низкое качество ухода, низкое финансирование и отсутствие реальной поддержки семей, которые ухаживают за пожилым, со стороны государства. Олескина сообщила, что у фонда много волонтеров, готовых помочь в трудной ситуации, но вместе с тем она считает необходимым поднять проблемы старшего поколения на государственный уровень.

Тема ухода за пожилыми, которая была поднята на встрече с Путиным, на сегодняшний день стоит наиболее остро, потому что население стареет, отметила она. Олескина считает, что удалось эту наболевшую тему обсудить на самом высоком уровне.

"Знаете, мне трудно сказать о встрече в целом. Я очень переживала, получится ли убедительно объяснить, что тема ухода сейчас действительно наболевшая и ее надо решать как можно быстрее и как можно лучше. Кажется, общими усилиями это удалось сделать", - сказала она ТАСС.

Разумеется, теперь будет легче продвигать идею долговременного ухода через министерства и в регионы, полагает Олескина. По ее мнению, главное сейчас - довести поднятую тему до реальных изменений.

Реформировать систему, а не интернаты

"У меня хорошее ощущение. Нас услышали", - сказала директор благотворительной организации "Перспективы" Мария Островская.

Она рассказала президенту о том, что система ПНИ нуждается в коренных изменениях, что руководство интерната одновременно является опекуном проживающих там взрослых людей, что фактически это очень закрытая система, из которой люди не могут выйти и не могут пожаловаться. С жалобой можно обратиться только через директора интерната, который также является опекуном.

Психоневрологические интернаты - это учреждения социальной защиты. Основной контингент проживающих состоит из взрослых людей с инвалидностью, которые нуждаются в помощи и сопровождении, одиноких пожилых людей, которые также не могут самостоятельно о себе позаботиться, в том числе в силу различных возрастных психических особенностей и заболеваний (болезнь Альцгеймера, деменция, болезнь Паркинсона и другие). В интернатах проживают и те совершеннолетние люди, которые выросли в детских домах- интернатах для детей-инвалидов.

По словам Островской, в реформе нуждается сама система сопровождения людей, которые не могут жить самостоятельно, а не интернаты, число которых планируют увеличивать для ликвидации очереди. Путин согласился с необходимостью реформировать систему психоневрологических интернатов в России, но предостерег от того, чтобы действовать в этой сфере по принципу шоковой терапии.

По данным Минтруда РФ, в стране сейчас открыто более 500 ПНИ, а очередь в них составляет около 8 тыс. человек.

"Нам нужно его (президента РФ - прим. ТАСС ) поддержку дальше получать", - добавила Островская.

Она также отметила, что для изменений в системе интернатов у каждого своя задача. "У волонтеров - увеличивать число волонтеров и увеличивать степень их вовлеченности в судьбы конкретных людей. У благотворительных организаций - создавать интернат- замещающие группы кратковременного пребывания, группы сопровождаемого проживания, и продвигать их для финансирования, добиваться, чтобы эти альтернативы заработали", - пояснила директор благотворительной организации "Перспективы".

После встречи с президентом Островская планирует в письменном виде подать свои предложения по реформированию системы ПНИ и концепцию дорожной карты в администрацию президента.

Мобильный телефон поможет находить людей быстрее

"У меня есть надежда на то, что все запреты на использование мобильных телефонов для поиска пропавших людей будут сняты. Я надеюсь, что это будет сделано оперативно, потому что сейчас "лесной сезон", когда много людей ходит за грибами и ягодами и берут с собой сотовый телефон. И те из них, кто теряется, смогли бы получить помощь и поддержку максимально быстро, потому что телефон помог бы определить их местоположение", - сказал ТАСС руководитель добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.

Он добавил, что снятие запрета на использование сигнала мобильных сделает более эффективной и работу служб экстренного вызова. "После отмены запрета оператор сможет сразу увидеть, где находится человек, совершающий вызов. Это очень важно в силу того, что люди, находясь в дезориентированном состоянии, не могут понять и объяснить, где они находятся", - подчеркнул Сергеев.

Собеседник агентства также добавил, что основная цель обращения "Лизы Алерт" к президенту состояла в том, чтобы заявить о необходимости разработки качественной системы реагирования. "Как раз внутри этой системы могли бы использовать разные технологические решения, в том числе использование сигнала мобильного телефона для поиска", - отметил руководитель отряда.