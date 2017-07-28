В Москве 1 августа откроется выставка, посвященная истории Всемирного фестиваля молодежи

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Выставка "Три фестиваля", рассказывающая о Всемирных фестивалях молодежи и студентов (ВФМС), которые проходили в Москве в 1957 и 1985 годах, и о подготовке к фестивалю 2017 года, откроется 1 августа в Музее Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВФМС, поступившем в ТАСС в пятницу.

"1 августа Музей Москвы представит выставочный проект "Три фестиваля". Часть экспозиции выставки составят экспонаты из коллекции Музея Москвы, также на выставке гости музея смогут посмотреть документальную хронику фестивалей 1957 и 1985 годов и видеоролики - приветствия общественных послов и организаторов ВФМС-2017", - говорится в документе.

В пресс-службе уточнили, что часть экспозиции была собрана в результате акции "Народный музей фестиваля". В рамках этой акции, которая началась 6 июня, все желающие могли передать в Музей Москвы "памятные вещи с символикой фестивалей молодежи прошлых лет из своих личных архивов".

"Выставка - это также попытка соединить и отразить три периода в истории страны, которые ознаменовались проведением фестиваля: оттепель конца 1950-х гг., перестройку середины 1980-х гг. и современность", - говорится в документе.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.