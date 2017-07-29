Студенты-спасатели Кузбасса выиграли грант на проект "Школа выживания"

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ТАСС, 29 июля. Проект кузбасских студентов-спасателей "Школа выживания" выиграл грант на форуме "Территория смыслов на Клязьме". Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.
"На форуме "Территория смыслов на Клязьме" с проектом "Школа выживания" выступили активисты студенческого спасательного корпуса "Скала" Кузбасского государственного технического университета. Их социальный проект получил грантовую поддержку", - сказал представитель ведомства.
В рамках проекта предполагается обучать школьников и студентов навыкам оказания первой помощи. Предполагается, что обучение будет проходить в два этапа: теоретический и практический. На грантовые средства планируется купить робот-тренажер "Гоша", на котором будут отрабатываться приемы оказания медпомощи.
"Также на практике участники проекта смогут отработать туристские навыки: научатся ставить палатку в лесу, фильтровать воду, разжигать костер и готовить еду в походных условиях", - отметили в пресс-службе.
"Навыки и умения выживать в условиях дикой природы всегда актуальны для детей. Мы часто принимаем участие в поисково-спасательных операциях. Только в этом учебном году привлекались порядка семь раз к поискам детей. Также ищем грибников и ушедших по ягоды", - цитируют в пресс-службе руководителя корпуса "Скала" Терезу Геворгян.