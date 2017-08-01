Роскомнадзор прекращает вести реестр блогеров с аудиторией свыше 3 тыс. пользователей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор прекращает вести реестр блогеров, в который должны были включаться блоги с общедоступной информацией и которые в сутки посещают более 3 тысяч пользователей. Соответствующее сообщение опубликовано во вторник на официальном сайте ведомства.

Подписанный 29 июля президентом закон о запрете использования в РФ сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты (так называемых анонимайзеров) опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации. Одновременно закон предполагает отмену так называемого реестра блогеров-трехтысячников.

"В связи с этим Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров" - отмечается в сообщении.

Вместе с тем Роскомнадзор обращает внимание, что пользователи сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации.