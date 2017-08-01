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Бюро Захи Хадид и еще 19 компаний подготовят концепции пяти кварталов по реновации

Общество
1 августа, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Заявки на участие в конкурсе подали 126 архитектурных бюро

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Двадцать компаний, в том числе бюро британского архитектора Захи Хадид - Zaha Hadid Architect - победили в первом этапе архитектурного конкурса по программе реновации в Москве. Они разработают концепции застройки экспериментальных кварталов в пяти районах столицы, сообщил во вторник журналистам главный архитектор города Сергей Кузнецов.

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"Жюри конкурса тщательно изучило поступившие заявки, и сегодня мы, наконец, определили 20 участников и разбили их на пять команд. Каждая из них будет разрабатывать и курировать работы только по одному из экспериментальных участков. Площадки расположены в районах: Кузьминки, Головинский, Царицыно, Проспект Вернадского и Хорошево- Мневники", - сказал он.

В первом этапе конкурса помимо бюро Zaha Hadid Architect победили компании: "Прайд", АRTEZA, Transsolar, Tyrens, KPMG, KROST, Habidatum, ООО "АБ "Остоженка" и другие.

Кузнецов пояснил, что в ноябре состоится второй этап конкурса, где по каждому из четырех проектов выберут победителя.

Ранее во вторник заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что заявки на участие в конкурсе подали более 126 команд, в том числе более 40 иностранных. Он пояснил, что на примере первых пяти кварталов власти рассчитывают "отработать подходы к реновации и комплексной застройке".

О программе реновации

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, включенных в этот перечень, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах за проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах за высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не смогла учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включено 5144 дома.

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