Минздрав решил не вносить лекарства для отказа от курения в список важнейших препаратов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ отказался от идеи внести лекарства, используемые при терапии синдрома зависимости и синдрома отмены табака, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом говорится в обновленной версии концепции осуществления госполитики противодействия потребления табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу (имеется в распоряжении ТАСС).

Минздрав РФ рассчитывает к концу августа завершить согласование с другими ведомствами и внести в правительство проект антитабачной концепции. В его обновленной версии предусмотрено "обеспечение оказания гражданам медицинской помощи при синдроме зависимости и синдроме отмены табака в соответствии с программой госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи". В первоначальной версии концепции (также имеется в распоряжении ТАСС) было предусмотрено "включение используемых при этом лекарственных средств в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов".

Важнейшие меры

Эксперты Минздрава ранее неоднократно называли важнейшие меры, чтобы снизить потребление табака до 25% к 2022 году. К ним относятся запрет допуска на рынок новой табачной продукции, а также препятствование популяризации курения.

Разработчики концепции настаивают на увеличении ставок акцизов "до установленного целевого ориентира - достижения среднего уровня налогообложения среди стран европейского региона ВОЗ, который составляет не менее $2,38 за пачку сигарет". Также эксперты выступают за запрет ароматизаторов, маскирующих неприятный запах и вкус табака. Вместе с этим в рамках концепции должно быть запрещено разделение сигарет на легкие и крепкие.

В целом сигаретную пачку Минздрав РФ предлагает максимально обезличить, 65% площади пачки занять предупреждающей надписью, а также вывести продажу сигарет в отдельный киоск с отдельной кассой даже на территории торговых центров. Такая касса не должна быть ближе пяти метров от обычной продуктовой кассы. Предупреждающие надписи предлагается менять раз в три года, а размещать их планируется не только на самой сигаретной пачке, но и на фильтре сигареты.

Также в ведомстве считают, что эффективным будет запрет на господдержку фильмов, в которых курение использовано как художественный прием.

"В новой стратегии предлагается такая мера: она касается того, что если фильм имеет государственную поддержку, в том числе финансовую поддержку, то государство имеет право требовать от автора самовыражаться каким-то другим путем. Курение закреплено как штамп, ассоциирующийся с определенным эмоциональным фоном - с тревогой, переживанием, еще чем-то. Соответственно, можно донести те же самые эмоции до зрителя другими путями, не обязательно курением", - заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ранее в интервью ТАСС.

Ситуация с табакокурением

По данным ВОЗ, ежегодно в России от болезней, связанных с курением, погибают до 400 тыс. человек. В основном это сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и онкология. По данным Минздрава РФ, благодаря антитабачным мерам, уже реализующимся в РФ, с 2009 года распространенность табакокурения среди взрослого населения снизилась с 39% до 31% в 2016 году.

"Кроме того, в два раза снизилась распространенность пассивного курения дома, а в общественных местах - в 2,5 раза. В среднем в два раза снизилась доступность табачных изделий", - говорится в проекте концепции.

В целом, по информации ВОЗ, курение остается ведущей причиной смерти и инвалидности в мире. Около 10% смертности взрослого населения, то есть до 5,4 млн смертей в год, связаны с курением табака.

При этом на глобальном уровне ВОЗ расценила как заметный прогресс результаты предпринимаемых шагов по борьбе с курением: с 2007 года доля курящих людей в мире сократилась на 2,8%, и сейчас различными антитабачными мерами, такими как запрет на рекламу табака, охвачены около 4,7 млрд жителей планеты, говорится в докладе организации.