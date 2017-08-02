Больницы Сочи готовы принять пострадавших от взрывов в Абхазии

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Больницы Сочи и остального Краснодарского края готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим от взрывов в Абхазии. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Если возникнет необходимость, сочинские больницы готовы принять пострадавших в Абхазии от взрывов боеприпасов людей. Медицинские учреждения Кубани также готовы оказать любую медицинскую помощь, в том числе и высокотехнологичную. Лечебные учреждения обеспечены всеми необходимыми в таких случаях медикаментами и подготовленным медицинским персоналом", - сказал губернатор.

По его словам, в случае необходимости Краснодарский край направит своих медиков в медицинские учреждения Абхазии для проведения консультаций и оказания помощи коллегам.

"Больницы Сочи готовы принять пострадавших и оказать им необходимую помощь. Пока таких запросов не поступало", - добавили в управлении здравоохранения мэрии Сочи.

В результате взрывов на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в среду различные травмы получили 27 человек, в том числе 19 россиян, которые находились в это время недалеко от места происшествия. В селе Приморское, где произошли взрывы, есть природные источники, пользующиеся у туристов популярностью.