Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Больницы Сочи готовы принять пострадавших от взрывов в Абхазии

Общество
2 августа, 20:53 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 2, августа. /ТАСС

Губернатор Краснодасркого края отметил, что при необходимости регион направит врачей в медицинские учреждения Абхазии

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Больницы Сочи и остального Краснодарского края готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим от взрывов в Абхазии. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Смотрите также

В результате взрывов на военном складе в Абхазии пострадали 19 россиян

На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрыв

"Если возникнет необходимость, сочинские больницы готовы принять пострадавших в Абхазии от взрывов боеприпасов людей. Медицинские учреждения Кубани также готовы оказать любую медицинскую помощь, в том числе и высокотехнологичную. Лечебные учреждения обеспечены всеми необходимыми в таких случаях медикаментами и подготовленным медицинским персоналом", - сказал губернатор.

По его словам, в случае необходимости Краснодарский край направит своих медиков в медицинские учреждения Абхазии для проведения консультаций и оказания помощи коллегам.

"Больницы Сочи готовы принять пострадавших и оказать им необходимую помощь. Пока таких запросов не поступало", - добавили в управлении здравоохранения мэрии Сочи.

В результате взрывов на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в среду различные травмы получили 27 человек, в том числе 19 россиян, которые находились в это время недалеко от места происшествия. В селе Приморское, где произошли взрывы, есть природные источники, пользующиеся у туристов популярностью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии
Персоны
Кондратьев, Вениамин Иванович
Страны
Россия Абхазия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Взрывы на складе боеприпасов в Абхазии прекратились
2
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
3
Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войну
4
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Супруг Елизаветы II завершил исполнение своих общественных обязанностей
7
В результате взрывов на военном складе в Абхазии пострадали 19 россиян
Темы дня
Новости партнеров
Реклама