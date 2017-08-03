РСТ: взрыв в Абхазии приведет к снижению туристического потока из России

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Взрывы на складе боеприпасов в селе Приморское Гудаутского района Абхазии, прогремевшие 2 августа, в сочетании с другими негативными событиями, произошедшими в стране за последний месяц, наверняка ударят по туристическому спросу, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Только спрос начал восстанавливаться - появилась информация об ограблении 31 июля российской семьи, переехавшей в Абхазию. И вот теперь - взрывы на складе боеприпасов. Такая концентрация негативных событий наверняка ударит по спросу, тем более что Абхазия - семейное направление, куда многие едут с детьми", - сказала пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Она напомнила об еще одном инциденте в Гудаутском районе: 11 июля было совершено нападение на туристов и погиб россиянин. По информации Тюриной, тогда "продажи сразу же провалились на две-три недели вперед, было аннулировано несколько cотен оплаченных или забронированных туров".

Согласно данным РСТ, в целом в этом сезоне туроператоры отмечают снижение спроса на Абхазию минимум на 20-30% по сравнению с прошлым годом.

Около 60 человек пострадали в среду в результате взрывов боеприпасов на складе минобороны Абхазии, в том числе россияне, некоторые из них - туристы. Тяжелые травмы, по данным минздрава республики, получили пять человек, у остальных - небольшие осколочные ранения. По данным посольства РФ в Абхазии, среди пострадавших 35 россиян, в том числе люди с двойным гражданством. К расследованию причин случившегося приступила военная прокуратура Абхазии.