Прокуратура Абхазии предъявила обвинение задержанным по делу об убийстве туриста из России

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СУХУМ, 27 июля. /ТАСС/. Прокуратура Абхазии предъявила обвинение братьям Джинджолия в разбойном нападении на российских туристов и убийстве одного из них, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры республики.
"Прокуратура Гудаутского района предъявила обвинения задержанным Джинджолия Адгуру Васильевичу и Джинджолия Дауру Васильевичу по факту разбойного нападения на семьи Кабанова и Чижикова, имевшего место 11 июля 2017 года в селе Приморское Гудаутского района", - отмечается в сообщении.
Адгуру Джинджолия обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Разбой, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Дауру Джинджолия предъявлено обвинение по статьям "Разбой, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов".
11 июля в Гудаутском районе двое в масках, вооруженные огнестрельным оружием и ножом, совершили разбойное нападение на группу отдыхающих - четырех взрослых и четырех детей из Москвы. В результате завязавшейся драки глава семьи Кабановых - 33-летний Андрей - получил ножевые ранения, от которых скончался. Следствие ведет прокуратура Гудаутского района, также уголовное дело возбудил СК РФ.