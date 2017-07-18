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Второй подозреваемый в убийстве туриста из РФ в Абхазии признался в преступлении

Происшествия
18 июля, 16:58 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 18, июля. /ТАСС

Нож, которым был ранен Андрей Кабанов, был спрятан в лесном массиве недалеко от места жительства подозреваемого, сообщили в генпрокуратуре республики

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© Артем Коротаев/ТАСС

СУХУМ, 18 июля. /ТАСС/. Второй подозреваемый в совершении убийства российского туриста Андрея Кабанова 11 июля в Гудаутском районе Абхазии признался в преступлении, сообщила во вторник пресс-служба генпрокуратуры республики.

"Второй подозреваемый по уголовному делу по факту разбойного нападения на группу отдыхающих в селе Приморское Гудаутского района, задержанный в воскресенье, 16 июля, дал признательные показания в совершении преступления и выдал орудие преступления - нож, - говорится в сообщении. - Ювелирные изделия и два фотоаппарата, принадлежавшие туристам, а также нож, которым был ранен Андрей Кабанов, впоследствии скончавшийся в больнице, были спрятаны в лесном массиве недалеко от места жительства подозреваемого в селе Абгархук".

Ранее признательные показания о причастности к разбойному нападению дал другой подозреваемый, задержанный 12 июля. Они являются родными братьями Джинджолия из села Абгархук Гудаутского района. По информации прокуратуры, следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.

11 июля в Гудаутском районе двое в масках, вооруженные огнестрельным оружием и ножом, напали на группу отдыхающих - четырех взрослых и четырех детей из Москвы. В результате завязавшейся драки глава семьи Кабановых получил ножевые ранения, вследствие которых скончался. Следствие ведет прокуратура Гудаутского района, также уголовное дело возбудил Следственный комитет России.

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