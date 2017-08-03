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Президент Абхазии выразил соболезнования родным погибших при взрыве российских туристов

Общество
3 августа, 11:58 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 3, августа. /ТАСС

Рауль Хаджимба также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

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СУХУМ, 3 августа. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования родным и близким двух российских туристов, погибших в среду при взрыве на складе боеприпасов в Гудаутском районе республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"В Республике Абхазия с чувством глубокой скорби восприняли известие о трагической гибели двух российских туристов в результате взрывов, произошедших на складе боеприпасов Министерства обороны Республики Абхазия. Народ Республики Абхазия глубоко опечален известием о человеческих жертвах", - приводятся в сообщении слова президента.

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От имени народа и от себя лично Хаджимба выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате взрывов на складе боеприпасов министерства обороны Абхазии в среду погибли две туристки из Санкт-Петербурга. По данным минздрава республики, в больницы Сухума и Гудауты обратился 61 человек, 28 из них госпитализированы, среди них 20 российских туристов. Их жизни ничего не угрожает. Следствие ведет военная прокуратура Абхазии.

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Темы
Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии
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Хаджимба, Рауль Джумкович
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