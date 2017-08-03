Памфилова призвала молодежь не лениться и пойти наблюдателями на выборы

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 3 августа. / ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала участников молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме" участвовать в наблюдении за выборами, потому что ни одной партии, за исключением "Единой России", не удается обеспечить контроль своих представителей на всех избирательных участках страны.

"Президент очень четко поставил задачу: выборы должны быть максимально прозрачными, легитимными, в первую очередь выборы должны признаваться нашими гражданами, они должны в них верить. Поэтому нужна максимальная чистота, а это невозможно без участия общества, это невозможно без вас", - сказала она, выступая перед участниками форума.

Памфилова привела статистику по прошедшим в 2016 году выборам в Госдуму. По ее словам, на почти 100 тыс. участковых избирательных комиссий у "Единой России" было свыше 100 тыс. наблюдателей, у КПРФ - почти 56 тыс., у ЛДПР - почти 47 тыс., у "Справедливой России" - почти 28 тыс., у "Патриотов России" - почти 5 тыс., у Партии роста - 4 тыс., у "Яблока" - примерно 3,5 тыс., у "Парнаса" - примерно 500.

"Как вы видите, даже самые крупные партии, помимо "Единой России", не смогли обеспечить своими наблюдателями все участки", - отметила Памфилова.

Она призвала молодых людей активно рассказывать своим сверстникам о важности голосовать на выборах, не быть пассивными, "не лениться" и принять участие в наблюдении за выборами. А те, кто не ходит на выборы, не должны обижаться на их результат, добавила глава ЦИК.

Кого выбирают 10 сентября

В единый день голосования 10 сентября состоятся прямые выборы глав регионов в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний.

В общей сложности в единый день голосования пройдет более 5,8 тыс. выборов и референдумов разного уровня, голосование не будет проводиться только в трех регионах - Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурге.