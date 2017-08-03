Кузнецова просит установить причины массового отравления детей на турбазе в Бурятии

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращения в профильные ведомства и властям Бурятии с просьбой выяснить причины массового отравления детей на турбазе в Бурятии.

"В связи с чрезвычайным происшествием в Республике Бурятия, где произошло массовое отравление детей в туристическом комплексе, Анна Кузнецова направила обращения руководству республиканской прокуратуры и Роспотребнадзора, а также врио главы Бурятии Алексею Цыденову с просьбой выяснить все причины случившегося", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, поступившем в четверг в ТАСС.

"Кузнецова также попросила регионального уполномоченного по правам ребенка Татьяну Вежевич взять под личный контроль развитие ситуации", - отмечается в сообщении.

"Не сомневаюсь, что причины произошедшего будут установлены. Уверена, что виновные будут наказаны, а республиканские власти сделают свои выводы в отношении коммерческого туристического комплекса, где произошло отравление", - цитирует уполномоченного пресс-служба. По мнению Кузнецовой, главное сейчас - "оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим детям".

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что на туристической базе в Бурятии отравились 77 человек, в том числе 66 детей, база была закрыта. ЧП произошло на территории туристического комплекса "Группа-Дали" в местности Лемасово Кабанского района Бурятии, который расположен на побережье Байкала. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По одной из версий, ЧП могло произойти из-за употребления в столовой некачественно приготовленных продуктов.