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Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве

Общество
4 августа, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Также ведомство приостановило действие лицензии Московского социально-гуманитарного института и Института искусства реставрации

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор по результатам проведенных проверок лишил государственной аккредитации Институт иностранных языков в Москве. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Также Рособрнадзором приостановлено действие лицензии Московского социально-гуманитарного института и Института искусства реставрации.

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Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.

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