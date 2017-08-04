Тела погибших от взрывов в Абхазии доставили в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Тела погибших в Абхазии россиянок Елены Поляковой и Елены Тимофеевой доставлены самолетом в Санкт-Петербург, сообщили в пятницу ТАСС в региональном управлении МЧС.

"Самолет прибыл", - рассказали в управлении.

Ранее ТАСС сообщал, что из аэропорта тела будут доставлены в морг, куда придут родственники погибших. Все расходы, связанные с транспортировкой тел, взяло на себя правительство Абхазии.

2 августа, примерно в 16:20 мск, в селе Приморском Гудаутского района на складе ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны республики произошло два взрыва, после чего сдетонировали хранящиеся там крупнокалиберные снаряды и другие боеприпасы. Вследствие этого произошло возгорание складского помещения, способствовавшего в дальнейшем взрывам снарядов различной классификации.

В результате происшествия погибли две гражданки России - Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения, находившиеся на отдыхе вблизи сероводородного источника. 64 человека, в том числе 35 граждан Российской Федерации и 29 граждан Абхазии, с ранениями различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения республики. Сейчас в стационаре остаются семь человек, остальные выписаны.