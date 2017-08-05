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Донской назвал выход США из Парижского соглашения по климату "чудовищной ошибкой"

Общество
5 августа, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Министр экологии России отметил, что президент США Дональд Трамп "фактически абортировал Парижское соглашение", исключив из него крупнейшего игрока

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Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской назвал начало выхода США из Парижского соглашения по климату "чудовищной ошибкой". Об этом глава Минприроды написал на своей странице в Facebook.

"Новость для тех, кто еще сомневался. Чудовищная ошибка! Дональд Трамп фактически абортировал Парижское соглашение, исключив из него США, крупнейшего игрока. Но с точки зрения истории - ничего неожиданного - он повторил действия США по первому международному акту борьбы с изменением климата на планете - Киотскому протоколу", - прокомментировал Донской новость о решении выхода США из Парижского соглашения по климату.

Соединенные Штаты начали в пятницу процесс выхода из Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата, который займет более двух лет. Как объявил Госдепартамент, делегация страны в ООН передала соответствующее формальное уведомление генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу, который является депозитарием соглашения.

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Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.

4 ноября соглашение вступило в силу для стран, присоединившихся к документу. По состоянию на 4 августа документ ратифицировали 158 государств.

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Темы
Борьба с изменениями климата Выход США из Парижского соглашения по климату
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Трамп, Дональд Донской, Сергей Ефимович
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