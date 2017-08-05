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В Крыму открыли монумент Фиделю Кастро

Общество
5 августа, 21:25 UTC+3 СЕЛО ОЛЕНЕВКА (Крым) (Крым) 5, августа. /ТАСС

На памятнике под изображением лидера кубинской революции нанесена его цитата: "Победа - это упорство"

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СЕЛО ОЛЕНЕВКА (Крым), 5 августа. /ТАСС/. Монумент лидеру кубинской революции Фиделю Кастро открыли в поселке Оленевка - самой западной точке Крымского полуострова. Церемония состоялась на закрытии фестиваля "Extreme Крым 2017".

"Созданный крымскими скульпторами монумент, его стилистика - полностью в духе нашего фестиваля. Это завершенная скульптурная композиция", - отметил на открытии вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский. Монумент выполнен из местного известняка в виде стелы высотой около двух с половиной метров с нанесенным черной краской изображением команданте и надписью "Фидель Кастро", ниже приведена его цитата: "Победа - это упорство".

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Полонский сообщил ТАСС, что в генеральном плане села Оленевка предусмотрено обустройство набережной протяженностью в четыре километра. "Насколько я знаю, местные жители абсолютно не будут возражать, если эта набережная будет носить имя Фиделя Кастро", - сказал он.

По словам Полонского, в следующем году фестиваль расширит временные рамки: будет проходить не три недели, а три летних месяца. "Мы хотим, чтобы фестиваль приобрел летний характер и проходил на протяжении всего сезона. В этом году практика его проведения в течении трех недель показала его успешность. Не пустовал ни один день, каждый из них был наполнен спортивными состязаниями, концертными мероприятиями", - отметил вице-премьер.

Международный фестиваль экстремальных видов спорта "Extreme Крым 2017" является самым крупным международным фестивалем на территории полуострова. Основная цель фестиваля: развитие и популяризация экстремальных видов спорта, пропаганда активного здорового образа жизни и привлечение к занятию спортом детей и молодежи, а так же создания образа Крымского полуострова, как места активного, семейного отдыха и досуга. В этом году фестиваль посетило более 50 тысяч человек из 15 стран мира.

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Персоны
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