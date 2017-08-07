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Легойда предложил называть безалкогольное пиво "напитком для фитнеса"

Общество
7 августа, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ считает, что "пиво без градуса" не должно называться пивом

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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предложил назвать безалкогольное пиво "солодовым напитком для фитнеса "Парус". Об этом он заявил, выступая в эфире программы "В личном качестве" на телеканале "Царьград".

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"Если производители пива не соглашаются с тем, что реклама безалкогольного пива есть такая уловка, почему бы им не запустить новые бренды? Я даже название готов предложить: солодовый напиток для фитнеса "Парус", - сказал он.

По словам Легойды, производители намеренно выпускают как алкогольную, так и безалкогольную продукцию под общим брендом, чтобы повысить продажи именно хмельных напитков.

"В последнее время на нашем телевидении, да и на других информационных каналах опять появилась реклама пива. Да, безалкогольного. Но под теми же брендами, с теми же названиями, что и пиво с градусом", - отметил руководитель Синодального отдела.

"Вчера вы пили пиво алкогольное, сегодня безалкогольное, потому что за рулем, а завтра - опять напиток с градусом. Главное, не выпустить потребителя из "лап" бренда. Такая вот уловка", - сказал он.

Легойда считает, что словосочетание "безалкогольное пиво" не соответствует закону о регулировании алкогольной продукции. Он напомнил, что, согласно закону, пиво - это напиток с содержанием этилового спирта, и, по мнению многих специалистов, пиво без градуса должно называться иначе.

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Персоны
Легойда, Владимир Романович
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