Легойда предложил называть безалкогольное пиво "напитком для фитнеса"

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предложил назвать безалкогольное пиво "солодовым напитком для фитнеса "Парус". Об этом он заявил, выступая в эфире программы "В личном качестве" на телеканале "Царьград".
"Если производители пива не соглашаются с тем, что реклама безалкогольного пива есть такая уловка, почему бы им не запустить новые бренды? Я даже название готов предложить: солодовый напиток для фитнеса "Парус", - сказал он.
По словам Легойды, производители намеренно выпускают как алкогольную, так и безалкогольную продукцию под общим брендом, чтобы повысить продажи именно хмельных напитков.
"В последнее время на нашем телевидении, да и на других информационных каналах опять появилась реклама пива. Да, безалкогольного. Но под теми же брендами, с теми же названиями, что и пиво с градусом", - отметил руководитель Синодального отдела.
"Вчера вы пили пиво алкогольное, сегодня безалкогольное, потому что за рулем, а завтра - опять напиток с градусом. Главное, не выпустить потребителя из "лап" бренда. Такая вот уловка", - сказал он.
Легойда считает, что словосочетание "безалкогольное пиво" не соответствует закону о регулировании алкогольной продукции. Он напомнил, что, согласно закону, пиво - это напиток с содержанием этилового спирта, и, по мнению многих специалистов, пиво без градуса должно называться иначе.