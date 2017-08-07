Восстановленный судом в должности глава нацпарка Сочи получил приказ об увольнении

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Директор Сочинского национального парка Николай Пеньковский в первый рабочий день после восстановления в должности получил уведомление о расторжении трудового договора. Об этом в понедельник сообщил ТАСС сам Пеньковский.

Ранее он был восстановлен в должности по решению суда. "К концу рабочего дня принесли сразу две бумаги: приказ о моем восстановлении в прежней должности и о расторжении в одностороннем порядке бессрочного трудового договора", - рассказал бывший директор.

По его словам, в уведомлении о расторжении договора от Минприроды РФ не указаны причины увольнения. "Написал, что ознакомлен, завтра приду собирать вещи из кабинета", - отметил Пеньковский. Он не исключил, что обжалует решение Минприроды, а также отметил, что готов предложить новую кандидатуру на освободившееся место директора. "Я спокойно уйду на пенсию, только если на место директора придет достойный человек", - сказал экс-глава нацпарка.

Ранее Минприроды РФ сообщало, что увольнение директора Сочинского национального парка связано с финансовыми нарушениями, выявленными Счетной палатой РФ. Временно исполняющей обязанности директора назначена Дарья Филиппова, ранее занимавшая пост заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма. Получить комментарий Филипповой ТАСС пока не удалось.

В ряде СМИ также сообщалось, что полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов якобы предложил назначить на должность директора нацпарка министра природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина. В аппарате полномочного представителя президента в округе эту информацию опровергли. Также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не планирует вмешиваться в ситуацию вокруг руководителя национального парка в Сочи.