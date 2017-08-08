Специальная комиссия создана в правительстве Крыма для борьбы с самостроем

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Специальная межведомственная комиссия создана в правительстве Крыма для борьбы с незаконным строительством, сообщила во вторник пресс-служба республиканского правительства.

"Функции определения признаков самостроя в тех или иных объектах возложены на другой, новый орган - межведомственную комиссию под руководством вице-премьера (Крыма) Павла Королева, - отмечается в сообщении. - Это решение позволит более быстро и эффективно решать вопросы, связанные с незаконным строительством".

Ранее эта функция была возложена на региональный архитектурно-градостроительный совет, который сформировал список объектов с признаками самостроя для дальнейшей передачи на рассмотрение новой комиссии, уточнили в правительстве региона. По последним данным, в список включены около 350 объектов, задача властей - проверить их и принять решение о дальнейшей судьбе.

В Крыму не первый год говорят о необходимости борьбы с самовольным строительством, особенно в прибрежной зоне крымских курортов. Точечный снос таких построек уже ведется. Так, например, в начале лета власти расчистили от объектов самостроя плато знаменитой горы Ай-Петри.