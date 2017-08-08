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Ярославские власти разработают региональный проект по очистке Волги

Общество
8 августа, 17:29 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 8, августа. /ТАСС

В рамках проекта планируется объединение малых и средних муниципальных водоканалов, ликвидация свалок нефтепродуктов вблизи Волги и очистка береговой полосы

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ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Ярославской области разработает региональный проект "Волга - чистая река России" по сохранению и восстановлению Волги на территории региона. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Миронов на совещании по обсуждению проекта "Оздоровление Волги" с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Волгограде.

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"В настоящее время правительством Ярославской области прорабатывается региональный проект "Волга - чистая река России", реализация которого планируется в рамках приоритетного проекта "Оздоровление Волги", - сказал Миронов.

Он добавил, что "целью проекта станет улучшение экологического состояния реки Волги, восстановление и сохранение природной среды, а также обеспечение благоприятных условий жизни для населения путем сокращения антропогенного воздействия на реку".

По словам врио главы региона, в рамках проекта планируется "объединение малых и средних муниципальных водоканалов на базе двух крупнейших. "В результате этого в отрасль водоснабжения и водоотведения планируется привлечь значительные денежные средства, которые будут направлены на строительство и модернизацию очистных сооружений", - отметил Миронов.

Также в рамках регионального проекта планируется ликвидация свалок нефтепродуктов, находящихся вблизи Волги, и очистка береговой полосы. "Учитывая масштабный уровень финансовых вложений в рамках проекта, планируется привлечение средств федерального бюджета, а также финансирование будет обеспечено из бюджета Ярославской области и внебюджетных источников", - отметил врио губернатора.

О Волге и федеральном проекте по ее сохранению

Волга - одна из крупнейших рек в мире и самая крупная река в Европе, длиной более 3 тыс. км. Она протекает по территории 15 субъектов РФ, на территории Ярославской области она имеет протяженность порядка 340 км. Большинство других рек региона являются притокам Волги.

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Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи отмечают сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня. Другой проблемой реки являются затонувшие суда - по подсчетам экспертов на дне Волги лежит не менее 3 тыс. затонувших и брошенных нефтеналивных, пассажирских и грузовых судов.

Для решения проблем загрязнения водоема весной 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило и внесло в правительство РФ проект паспорта приоритетного проекта "Оздоровление Волги". Бюджет проекта - 257 млрд рублей до 2025 года.

В результате реализации проекта на Волге планируется на 4,5 куб. км сократить объем загрязненных сточных вод, ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на реку, а также реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты.

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Персоны
Миронов, Дмитрий Юрьевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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