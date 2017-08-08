Минздрав РФ обеспечит медицинскую страховку россиянам, проживающим в Абхазии

ПИЦУНДА, 8 августа. /ТАСС/. Минздрав России развернет в Абхазии пункты выдачи полисов обязательного медицинского страхования, которые позволят россиянам, постоянно проживающим в республике, получить медицинскую помощь на российской территории, сообщила глава ведомства Вероника Скорцова.

"Мы в течение месяца после ратификации соглашения разворачиваем пункты выдачи полисов ОМС на территории Абхазии, и параллельно российский федеральный фонд ОМС и территориальный фонд Краснодарского края организовывают выдачу полисов", - сказала Скворцова журналистам по итогам подписания соответствующего соглашения.

Она отметила, что формируется механизм постоянного обновления списков российских граждан, постоянно проживающих на территории Абхазии. "Планируется, что это будут страховые взносы за неработающее население из данной категории", - сказала министр.

Глава Минздрава пояснила, что в соответствии со страховкой ОМС граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут получить специализированную медицинскую помощь и высокотехнологичную помощь прежде всего в Краснодарском крае, а также в других клиниках Российской Федерации. "По необходимости", - добавила она.

Министерства здравоохранения России и Абхазии в присутствии президентов Владимира Путина и Рауля Хаджимбы подписали соглашение об организации страхования российских граждан, постоянно проживающих в Республике Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования России. "Имеется в виду оказание помощи и специализированной, и скорой, и высокотехнологичной - разных видов", - подчеркнула она.

Министр выразила надежду, что соглашение в ближайшее время будет ратифицировано. "Тогда мы сможем в соответствии с ОМС оказывать медицинскую помощь, а не просто в качестве нашей гуманитарной помощи", - сказала Скворцова.