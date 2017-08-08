Вологодская область потратит на водоохранные меры в бассейне Волги 350 млн. рублей

ТАСС, 8 августа. Вологодская область направит на природоохранные мероприятия в бассейне реки Волга около 350 млн рублей в 2017 году. Об этом сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на выездном совещании в Волгограде под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Разговор касался вопросов предотвращения загрязнений и рационального использования Волги. Участники обсудили приоритетный проект по оздоровлению реки, строительство и модернизацию комплексов очистных сооружений, меры по сохранению уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы.

"В целом в 2017 году на реализацию водоохранных мероприятий организациями Вологодской области планируется направить 343,6 млн рублей, в том числе 99,2 млн рублей на модернизацию очистных сооружений", - процитировала Кувшинникова его пресс-служба.

"Эти меры позволили Вологодской области войти в число лидеров по объему водооборотного цикла. 90% промышленного водооборота находится в замкнутой системе, из бассейна реки Волги забирается только 10% чистой воды. Это хороший показатель, что было отмечено Дмитрием Медведевым", - сказал Кувшинников по итогам совещания.

Он также рассказал, что регион поддержал руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров. "Он [Сидоров] отметил, что по техническим возможностям сооружений, равных очистным "ФосАгро", в современной России пока нет", - добавил губернатор.

Природоохранные меры

Бассейн Волги занимает примерно 35% (51,6 тыс. кв. м.) территории Вологодской области и составляет 10% от общей площади бассейна на территории России. Наиболее крупными водными объектами в регионе являются Рыбинское и Шекснинское водохранилища, через которые проходит Волго-Балтийский водный путь. Крупнейшие водопользователи, работающие в бассейне Волги: "Северсталь", "ФосАгро", филиал "ОГК-2" Череповецкая ГРЭС, крупнейшие водоканалы.

Совместно с региональным правительством реализуются масштабные инвестиционные программы. В частности, в 2016 году ПАО "Северсталь" завершила реконструкцию единой фильтровальной станции, которая позволяет повысить эффективность очистки воды перед ее сбросом в реку Кошту, увеличить надежность работы оборотной системы водоснабжения комбината и улучшить качество воды, подаваемой на производство.

Стоимость объекта составила более 600 млн рублей. В начале июля на "ФосАгро-Череповец" состоялось открытие новых биолого-химических очистных сооружений производительностью 10 тыс. кубометров в сутки. Стоимость объекта - свыше 740 млн рублей.

Для формирования паспорта приоритетного проекта в Минприроды России от Вологодской области направлены предложения на общую сумму 2,5 млрд рублей, которые позволят сократить массу сброса загрязняющих веществ в бассейн Волги на 18,8 тыс. тонн.