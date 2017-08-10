Минтруд намерен сделать реестр коррупционеров общедоступным

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минтруд планирует обеспечить открытый доступ к реестру лиц, уволенных с госслужбы в связи с утратой доверия за коррупцию. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства.
Министерство напомнило, что закон от 1 июля 2017 года предусматривает создание реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, который планируется размещать в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы. Минтруд подготовил положение о реестре лиц и разместил соответствующей проект постановления для общественного обсуждения на федеральном портале нормативных и правовых актов.
"Планируется, что сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия, будут находиться в свободном доступе на сайте данной системы в течение двух лет с момента внесения в реестр", - цитирует пресс-служба ведомства слова заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Черкасова.
Министерство сообщает, что в открытом доступе будут опубликованы фамилия, имя и отчество человека, сведения о госоргане, откуда был уволен сотрудник, дата внесения сведений в реестр и реквизиты правового акта об увольнении. "Положение определяет порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений, порядок исключения сведений из реестра и порядок его ведения", - отметил Черкасов.
По данным министерства, ежегодно в связи с утратой доверия увольняют порядка 300 человек. В связи с этим, по мнению замминистра, реестр позволит госорганам при решении кадровых вопросов использовать содержащуюся в нем информацию о репутации претендента в части соблюдения им антикоррупционных норм.