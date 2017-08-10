Особый противопожарный режим введен на Ставрополье из-за жары

СТАВРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен со среды в Ставропольском крае из-за сухой и жаркой погоды, сообщило в четверг региональное управление МЧС.

"В связи с повышением в Ставропольском крае пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухой, жаркой и ветреной погоды) <…> правительство Ставропольского края постановляет установить особый противопожарный режим с 9 августа", - уточняется в документе.

Во время действия особого противопожарного режима запрещается посещение лесов, проведение пожароопасных работ, разведение костров в полях и лесных массивах. Минприроды края поручено ведение мониторинга пожарной опасности, главы местных администраций должны обеспечить работу мобильных патрулей.