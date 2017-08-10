Глава СК поручил проверить отказ возбудить дело о необеспечении инвалида лекарствами

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об отказе следствия возбудить уголовное дело о необеспечении лекарствами инвалида из Орла. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по обращению инвалида 1 группы из Орла, которая пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии". Она была вынуждена добиваться обеспечения необходимыми лекарствами через суд.

"В суде установлено, что именно из-за бездействия властей жительница Орла не получала нужных препаратов. Отмечается, что региональным СК РФ вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В связи с этим председатель СК поручил руководителю СК РФ по Орловской области провести дополнительную проверку по указанным фактам", - сообщила Петренко.

Три проверки

Кроме того, Бастрыкин поручил провести проверки и возбудить уголовные дела еще по трем резонансным случаям, описанным в СМИ. В одном из телесюжетов сообщалось, что в Ростове-на-Дону родители мальчика, которого едва не убило футбольными воротам на школьном стадионе, хотят привлечь директора учебного заведения к ответственности. По словам матери, ребенок подавал большие надежды в спорте. Теперь травма может помешать его спортивной карьере. Бастрыкин поручил немедленно возбудить уголовное дело по указанному факту.

Также сообщалось о случае в Ставрополе. Там пенсионерка (она была инвалидом 1 группы) скончалась в реанимации, потому что у "нужных врачей" был выходной. Женщина в субботу поступила в больницу с инсультом, ей срочно понадобилась помощь врачей-нефрологов, но их не было на месте. По данному факту проводится доследственная проверка.

Третий случай произошел в Наро-Фоминском районе Подмосковья. В Сети появилось видео, на котором мужчина душит собаку на глазах детей в садовом товариществе. По данному поводу подмосковная полиция отказалась возбуждать уголовное дело. ГСУ СК РФ по Московской области инициировала передачу материалов в свое производство.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль проведение проверок следственными управлениями СК РФ по указанным материалам, а также проконтролировать процессуальные решения, принятые по их результатам", - добавила Петренко.