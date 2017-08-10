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Застрявший в устье реки в Хабаровском крае гренландский кит спасен

Общество
10 августа, 22:01 UTC+3

Как сообщил глава Минприроды Сергей Донской, кит ушел из устья реки в море с приливом

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ТАСС, 10 августа. Застрявший в устье реки в Хабаровском крае гренландский кит освободился и уходит в море, об этом говорится в сообщении министра природных ресурсов РФ Сергея Донского, размещенном в соцсети Facebook.

"Большое спасибо всем, кто участвовал и переживал за кита, севшего на мель! Только что позвонил директор нацпарка "Шантарские острова" Владимир Андронов - кит ушел из устья реки в море с приливом, коллеги проводили до кромки. Будут следить дальше! Кита спасли", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 13-метровый гренландский кит, спасаясь от стаи касаток, оказался заперт в мелководной речке, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар в Охотском море. Животное было травмировано и сильно напугано.

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Ученые и специалисты МЧС ждали ночного прилива, чтобы помочь киту выбраться из ловушки и проводить его подальше от берега. По данным ФГБУ "Заповедное Приамурье", на время отлива, госинспекторы, работающие в островном нацпарке "Шантарские острова", поливали кита водой из противопожарных помп.

Шантарские острова - архипелаг площадью 2,5 тыс. кв. км в Охотском море, административно - Тугуро-Чумиканский район Хабаровского края. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России.

На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей - сивуча и ларги, вблизи архипелага проходят маршруты миграции гренландских китов. Территория архипелага - особо охраняемая в статусе национального парка "Шантарские острова".

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