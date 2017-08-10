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Уволенный с Fox News ведущий запустил собственную онлайн-передачу

Общество
10 августа, 23:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, августа. /ТАСС

Предполагается, что 30-минутная аналитическая программа будет выходить в эфир ежедневно по будням

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НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Американский политический обозреватель и ведущий Билл О'Рейли, который был ранее со скандалом уволен с телеканала Fox News, запустил собственную аналитическую онлайн-передачу. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

Предполагается, что 30-минутная программа, первый выпуск которой был размещен на официальном сайте О'Рейли в среду, будет выходить в эфир ежедневно по будням.

Формат передачи напоминает аналитическую программу, которую О'Рейли вел на Fox News. В первом выпуске обозреватель коснулся таких тем, как возросшая напряженность в отношениях между США и КНДР и проведенный агентами ФБР обыск в доме Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа.

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Как отмечает AP, первый выпуск интернет-передачи изначально доступен посетителям сайта О'Рейли за плату. Однако ведущий пообещал, что через несколько дней с ним смогут ознакомиться все желающие.

Скандал вокруг 67-летнего О'Рейли разразился после того, как в апреле газета The New York Times (NYT) опубликовала статью, в которой утверждалось, что ведущий выплатил $13 млн пяти женщинам, обвинившим его в домогательствах и непристойном поведении.

Пострадавшие, которые работали вместе с О'Рейли на Fox News или же участвовали в его программе, утверждали, что он предлагал вступить с ним в интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице. Как писала газета, часть суммы выплатил лично О'Рейли, а часть - телеканал.

После разразившегося скандала в Fox News приняли решение расторгнуть контракт с О'Рейли, который проработал на телеканале более 20 лет. Сам ведущий распространил заявление, отметив, что причиной его ухода стали голословные обвинения в его адрес.

О'Рейли являлся одним из самых популярных обозревателей телеканала, который считается влиятельным рупором консерваторов на американском телевидении.

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