Уволенный с Fox News ведущий запустил собственную онлайн-передачу

Ласицкене с лучшим результатом вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высотуСпорт 10 августа, 22:48
Футболист "Краснодара" Мамаев извинился за стычку с Родолфо в матче с "Ахматом"Спорт 10 августа, 22:44
Трамп заявил, что его слова об ответе КНДР "огнем и яростью" были недостаточно жесткимиМеждународная панорама 10 августа, 21:57
"Краснодар" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата РоссииСпорт 10 августа, 21:55
Брюсов: Дагестан имеет все шансы на проведение чемпионата Европы по борьбе 2018 годаСпорт 10 августа, 21:43
Marca: "Спартак" согласовал с "Валенсией" переход футболиста ГараяСпорт 10 августа, 21:27
Гол Манджукича в финале Лиги чемпионов претендует на звание лучшего мяча в сезонеСпорт 10 августа, 21:16
NYT: эксперты назвали три условия для нанесения США превентивного удара по КНДРМеждународная панорама 10 августа, 21:09
Джек будет соперником чемпиона мира по боксу Клеверли вместо россиянина БиволаСпорт 10 августа, 21:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Американский политический обозреватель и ведущий Билл О'Рейли, который был ранее со скандалом уволен с телеканала Fox News, запустил собственную аналитическую онлайн-передачу. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).
Предполагается, что 30-минутная программа, первый выпуск которой был размещен на официальном сайте О'Рейли в среду, будет выходить в эфир ежедневно по будням.
Формат передачи напоминает аналитическую программу, которую О'Рейли вел на Fox News. В первом выпуске обозреватель коснулся таких тем, как возросшая напряженность в отношениях между США и КНДР и проведенный агентами ФБР обыск в доме Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа.
Как отмечает AP, первый выпуск интернет-передачи изначально доступен посетителям сайта О'Рейли за плату. Однако ведущий пообещал, что через несколько дней с ним смогут ознакомиться все желающие.
Скандал вокруг 67-летнего О'Рейли разразился после того, как в апреле газета The New York Times (NYT) опубликовала статью, в которой утверждалось, что ведущий выплатил $13 млн пяти женщинам, обвинившим его в домогательствах и непристойном поведении.
Пострадавшие, которые работали вместе с О'Рейли на Fox News или же участвовали в его программе, утверждали, что он предлагал вступить с ним в интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице. Как писала газета, часть суммы выплатил лично О'Рейли, а часть - телеканал.
После разразившегося скандала в Fox News приняли решение расторгнуть контракт с О'Рейли, который проработал на телеканале более 20 лет. Сам ведущий распространил заявление, отметив, что причиной его ухода стали голословные обвинения в его адрес.
О'Рейли являлся одним из самых популярных обозревателей телеканала, который считается влиятельным рупором консерваторов на американском телевидении.