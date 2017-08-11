Минздрав РФ продумает варианты защиты медиков в больницах после убийства врача в Мурманске

АСТРАХАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ продумает варианты защиты работников больниц после убийства в Мурманске заведующего отделением областного онкологического диспансера Игоря Тюленева. Об этом в пятницу журналистам сообщила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева.

"Будем разбирать и этот случай... Пока идут следственные действия, эксперименты. Выводы мы тоже сделаем. Но то, что медиков надо защищать, иначе скоро мы останемся без медицинских работников, это факт", - сказала Яковлева.

Она отметила, что Госдума уже в первом чтении приняла законопроект, согласно которому нападение на врачей будет иметь особые последствия, аналогичные нападению на полицейского. Продумываются и другие меры защиты, в том числе, установка в медучреждениях специальных рамок на входе, которые исключат возможность пронести с собой оружие или нож, добавила замминистра.

"В Краснодарском крае у нас уже рамки поставлены, но это было связано с Олимпиадой. Мы это тоже продумываем. Хотя сейчас мы наоборот делаем доступную среду, открытую регистратуру, то есть создаем доверительные отношения, и нам так не хочется ставить эти рамки", - добавила Яковлева.

Пациент Мурманского областного онкологического диспансера 9 августа прямо в здании больницы убил заведующего поликлиническим отделением Игоря Тюленева. Сразу после этого пациент покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело.