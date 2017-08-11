Власти Москвы прорабатывают еще 72 стартплощадки для строительства по реновации

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московские власти прорабатывают 72 дополнительные площадки для строительства новых домов в рамках реновации к уже имеющимся 323 стартовым площадкам. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Порядка 72 площадок находятся в градостроительной проработке [выполняется для размещения объектов нового строительства]", - сказал он. По его словам, каждую неделю московские власти аккумулируют новые дополнительные стартовые площадки под реновацию.

"Мы уже аккумулировали 323 площадки на сегодняшний день, это 5,8 млн кв. метров. Каждую неделю у нас прибавляется две-три, а то и пять-10 площадок с определенными объемами", - подчеркнул Хуснуллин.

Ранее он сообщал, что город подобрал около 300 стартовых площадок для строительства в рамках реновации.