В США суд отклонил иск экс-радиоведущего к Тейлор Свифт

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Суд в Денвере (штат Колорадо), рассматривающий дело о предполагаемом домогательстве к поп-звезде Тейлор Свифт, отклонил в пятницу иск, поданный против певицы экс-ведущим одной из радиостанций. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Речь идет об иске, поданном бывшим диджеем Дэвидом Мюллером, который утверждал, что певица оказала давление на руководство радиостанции, где он работал, в результате чего его уволили. Причиной этого Мюллер называл необоснованные обвинения, выдвинутые в его адрес певицей: она заявила, что стала жертвой неподобающих действий со стороны экс-диджея.

По словам 27-летней Свифт, в 2013 году во время фотосъемки с ней Мюллер запустил свою руку под верхнюю одежду певицы и схватил ее за обнаженную часть тела. Исполнительница сообщила об этом руководству радиостанции, после чего ведущего выгнали с работы.

В 2015 году Мюллер, который отрицает все обвинения, подал на Свифт в суд, требуя компенсацию в размере не менее $3 млн. Певица ответила встречным иском, обвинив Мюллера в неподобающих действиях. При этом исполнительница требует от него символическую компенсацию в размере $1, объясняя это тем, что не стремится к наживе, а хочет добиться признания судом того, что действия 55-летнего Мюллера были недопустимыми. Стороны отказались урегулировать претензии во внесудебном порядке, процесс по данному делу начался на этой неделе.

В результате в пятницу судья Уильям Мартинес пришел к выводу, что Мюллер не сумел представить доказательства, которые свидетельствовали бы, что какие-либо действия Свифт способствовали его увольнению. Вместе с тем встречный иск певицы остается в силе. Жюри присяжных, как ожидается, примет решение по нему на следующей неделе.

Свифт является одной из самых популярных и коммерчески успешных американских исполнительниц. Она выпустила на данный момент пять студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 40 млн копий. Певица, выступающая в стилях поп и кантри, является обладательницей большого числа музыкальных наград, включая 10 премий Grammy. В прошлом году журнал Forbes назвал Свифт самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире с годовым доходом $170 млн.