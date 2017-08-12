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В Петербурге самый теплый день лета сменится ливнями и грозами

Общество
12 августа, 17:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, августа. /ТАСС

Порывы ветра могут достичь 15-18 м/с

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Суббота, 12 августа, стала пока самым теплым (местами до 27 градусов выше нуля) днем лета 2017 года в Санкт-Петербурге. Однако в воскресенье, 13 августа, согласно прогнозам синоптиков, на город обрушатся сильные дожди с грозами, сообщили ТАСС в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Да [суббота - самый теплый день лета в Петербурге], сегодня мы ожидаем до 27 градусов [выше нуля]", - сказал представитель организации.

Как сообщается на сайте Северо-Западного управления Гидрометцентра, днем 13 августа в городе пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Скорость южного и юго-западного ветров составит 6-11 м/с, при грозах порывы могут достичь 15-18 м/с. Температура воздуха ночью - 19-21 градус тепла, днем - 21-23 градуса. В Ленинградской области днем 13 августа "местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с".

"Штормовое предупреждение [из-за резкой смены погоды в воскресенье] мы отправили всем потребителям. Это потепление перед фронтом - адвекция тепла, а за ним похолодание. Фронт пойдет, начиная от Финского залива, по всей территории, к вечеру завтра распространится по Ленинградской области", - добавил представитель Гидрометцентра.

В Петербурге, по данным синоптиков, дует южный ветер скорость 4-9 м/с, температура воздуха днем - 26-28 градусов тепла.

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