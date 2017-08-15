Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аксенов: ситуация с диверсантом не представляет опасности для жителей и туристов

Общество
15 августа, 13:22 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 15, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что за подготовку серии диверсий в Крыму задержали агента СБУ Геннадия Лимешко

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Крыма и правоохранительные органы не планируют вводить дополнительные меры по усилению безопасности после задержания диверсанта на полуострове. Ситуация не представляет опасности для местных жителей и туристов, сообщил во вторник журналистам глава региона Сергей Аксенов.

Смотрите также

Задержания агентов украинских спецслужб в РФ. Досье

"Безопасность жителей и гостей полуострова обеспечена в полном объеме. Они [меры безопасности] сегодня и так предпринимаются в достаточном режиме <…> Количество силовиков увеличено в период курортного сезона, прикомандированы сотрудники полиции, ГИБДД из других субъектов РФ. На мой взгляд, сил и средств достаточно", - сказал глава Крыма.

По его словам, жители и гости полуострова могут чувствовать себя в безопасности. "Никаких опасений ни для туристов, ни для жителей республики Крым, ни для граждан РФ нет", - заверил Аксенов.

Задержание диверсанта

Ранее сообщалось, что за подготовку серии диверсий в Крыму задержали агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко. Мужчина является уроженцем Харьковской области, ранее он проходил службу в так называемой зоне антитеррористической операции в должности старшего разведчика в одной из частей Вооруженных сил Украины.

Смотрите также

Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму украинца

ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины

У иностранца обнаружили и изъяли две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой, механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранату РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат.

9 августа он прибыл в Крым, где в соответствии с заданием СБУ должен был нарушить работу линии электропередачи Судак - Новый Свет, из-за чего без света могли остаться Судак и близлежащие населенные пункты, где живут более 50 тыс. человек. Он должен был также поджечь лес, расположенный между Судаком, поселком Рыбачьим и Алуштой, спровоцировать обвал горных пород, чтобы перекрыть трассу Судак - Новый Свет и поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачьего.

Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело. Следователи устанавливают возможных сообщников и пособников диверсанта. Злоумышленник решением суда арестован на два месяца.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Предотвращение терактов в Крыму
Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
2
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
3
В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова
4
ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил облигации на сумму 150 млрд рублей
5
В центре Москвы горит жилая пятиэтажка
6
В КБ "Южное" заявили, что КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
7
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама