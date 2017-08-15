Аксенов: ситуация с диверсантом не представляет опасности для жителей и туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Крыма и правоохранительные органы не планируют вводить дополнительные меры по усилению безопасности после задержания диверсанта на полуострове. Ситуация не представляет опасности для местных жителей и туристов, сообщил во вторник журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Безопасность жителей и гостей полуострова обеспечена в полном объеме. Они [меры безопасности] сегодня и так предпринимаются в достаточном режиме <…> Количество силовиков увеличено в период курортного сезона, прикомандированы сотрудники полиции, ГИБДД из других субъектов РФ. На мой взгляд, сил и средств достаточно", - сказал глава Крыма.

По его словам, жители и гости полуострова могут чувствовать себя в безопасности. "Никаких опасений ни для туристов, ни для жителей республики Крым, ни для граждан РФ нет", - заверил Аксенов.

Задержание диверсанта

Ранее сообщалось, что за подготовку серии диверсий в Крыму задержали агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко. Мужчина является уроженцем Харьковской области, ранее он проходил службу в так называемой зоне антитеррористической операции в должности старшего разведчика в одной из частей Вооруженных сил Украины.

У иностранца обнаружили и изъяли две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой, механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранату РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат.

9 августа он прибыл в Крым, где в соответствии с заданием СБУ должен был нарушить работу линии электропередачи Судак - Новый Свет, из-за чего без света могли остаться Судак и близлежащие населенные пункты, где живут более 50 тыс. человек. Он должен был также поджечь лес, расположенный между Судаком, поселком Рыбачьим и Алуштой, спровоцировать обвал горных пород, чтобы перекрыть трассу Судак - Новый Свет и поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачьего.

Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело. Следователи устанавливают возможных сообщников и пособников диверсанта. Злоумышленник решением суда арестован на два месяца.