Участники "Вахты памяти" установили имена бойцов дивизии НКВД, погибших на Курской дуге

КУРСК, 15 августа. /ТАСС/. Межрегиональная "Вахта памяти" завершила работу в Курской области. За две недели поисковикам удалось обнаружить останки 79 советских воинов, в том числе установить имена двух бойцов 140-й стрелковой дивизии НКВД, сообщил ТАСС руководитель центра "Поиск" Игорь Цуканов.

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"Это командир роты 158-го Хабаровского стрелкового полка 140-й стрелковой дивизии Соколов Константин Васильевич и младший сержант 96-го стрелкового полка 140-й стрелковой дивизии Кочев Михаил Леонтьевич", - пояснил Цуканов.

Останки уроженца деревни Санино Московской области Соколова участники экспедиции нашли в районе села Игишево Поныровского района. Их удалось идентифицировать благодаря погонам старшего лейтенанта. Уроженец Газимуро-Заводского района Читинской области Кочев, погибший 10 июля 1943 года вблизи деревни Теплое, установлен благодаря медальону.

Кроме того, поисковики нашли останки 61-го военнопленного на территории 40-го военного городка, где в 1941-1943 годах располагался немецкий лагерь STALAG-308 VIII E для рядового и сержантского состава.

"Фамилий нет, только нечитаемые медальоны, не было ни записки, ничего при них не было. Есть надежда, что списки курских военнопленных появятся в 500-м фонде Центрального архива Министерства обороны. Сейчас его оцифровкой занимается немецкая сторона", - пояснил руководитель центра "Поиск". По данным участников вахты, только в зимнее время в лагере содержалось около 15 тыс. человек.

Всего в экспедиции на территории Курской области участвовало более 200 поисковиков из восьми регионов. Останки бойцов, поднятые на поверхность, планируется перезахоронить на мемориале "Ангел мира", посвященном солдатам 70-й армии, в состав которой входила 140-я дивизия НКВД, а также предать земле на территории лесопарка "Соловьиная роща". Памятные мероприятия приурочат к празднованию 74-й годовщины победы в Курской битве - одного из самых масштабных танковых сражений Великой Отечественной войны, которое завершилось победой советских войск 23 августа 1943 года.