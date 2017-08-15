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Автобусные рейсы в Германию начали курсировать с юго-запада Москвы

Общество
15 августа, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Автобусы отправляются по четвергам в 14.00 со станции метро "Теплый Стан"

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ГУП "Мосгортранс" запустил автобусные рейсы в Германию с автостанции "Теплый Стан" на юго-западе Москвы, автобусы отправляются один раз в неделю. Об этом сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

Новый маршрут предусматривает остановки в Берлине, Ганновере, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне, Магдебурге, Франкфурте-на-Майне, Эссене и других городах.

"Мосгортранс" заинтересован в расширении географии международных рейсов. Сегодня от наших автостанций можно отправиться в Армению, Белоруссию, Грузию, Латвию, Молдову, Польшу, на Украину и в Эстонию. Маршрут в Германию стал наиболее протяженным среди международных его длина превышает 3 тысячи километров", цитирует пресс-служба директора по коммерческой деятельности ГУП "Мосгортранс" Евгения Жигунова.

Отмечается, что отправление рейсов осуществляется по четвергам в 14.00. Приобрести билеты на проезд можно в кассах автостанций, в режиме онлайн - через сайт "Мосгортранса" и партнеров, а также в 500 терминалах самообслуживания по всему городу.

ГУП "Мосгортранс" - основной в столице и крупнейший в Европе оператор наземного городского пассажирского транспорта, который обслуживает более 740 маршрутов, в том числе свыше 600 маршрутов автобуса, порядка 80 маршрутов троллейбуса и около 50 маршрутов трамвая. Ежедневно ими пользуются более 5,5 миллиона пассажиров.

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